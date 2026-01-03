ايران تدين بشدة الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا والانتهاك الصارخ لسيادة البلاد ووحدة أراضيها

أكدت وزارة خارجية بلادنا أن الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا يُعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، ومثالًا صارخًا على "العدوان".

أصدرت وزارة خارجية بلادنا بيانًا ردًا على الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا. وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا

تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا والانتهاك الصارخ لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.

يُعدّ الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما المادة الثانية، الفقرة الرابعة، من الميثاق التي تحظر استخدام القوة، وهو مثالٌ صارخٌ على "عمل عدواني" يجب إدانته فورًا وبشكل قاطع من قِبل الأمم المتحدة وجميع الدول المعنية بسيادة القانون والسلام والأمن الدوليين.

ويُمثّل الهجوم العسكري الأمريكي على دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة انتهاكًا جسيمًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وستؤثر عواقبه على النظام الدولي برمته، وستزيد من تآكل النظام القائم على ميثاق الأمم المتحدة وتدميره.

وتُذكّر وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحق فنزويلا الأصيل في الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها وحقها في تقرير المصير، وتؤكد على المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع الحكومات والمنظمات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، لوقف العدوان الأمريكي غير المشروع على فنزويلا فورًا، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة مُخططي ومُرتكبي الجرائم التي ارتُكبت خلال هذا العدوان العسكري.