النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۷مشاهدات
‍ پ

لاريجاني: مع موقف المسؤولين الإسرائيليين وترامب، اتضحت خلفية الحادث

كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي على شبكة x: نعتبر مواقف رجال الأعمال المحتجين منفصلة عن المشاغبين، وعلى ترامب أن يعلم أن التدخل الأمريكي في هذه القضية الداخلية يُعدّ بمثابة زعزعة لأمن المنطقة بأسرها ومصالح الولايات المتحدة.على الشعب الأمريكي أن يعلم أن ترامب هو من بدأ هذه المغامرة فليحذر جنوده.
رمز الخبر: ۷۲۲۸۴
تأريخ النشر: 02 January 2026

لاريجاني: مع موقف المسؤولين الإسرائيليين وترامب، اتضحت خلفية الحادث

كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي على شبكة x: نعتبر مواقف رجال الأعمال المحتجين منفصلة عن المشاغبين، وعلى ترامب أن يعلم أن التدخل الأمريكي في هذه القضية الداخلية يُعدّ بمثابة زعزعة لأمن المنطقة بأسرها ومصالح الولايات المتحدة.على الشعب الأمريكي أن يعلم أن ترامب هو من بدأ هذه المغامرة فليحذر جنوده.

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدخل سافر، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية في إيران، أنه إذا قامت الجمهورية الإسلامية "بإطلاق النار وقتل المتظاهرين السلميين بعنف"، فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذ الشعب.!

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
لاريجاني: مع موقف المسؤولين الإسرائيليين وترامب، اتضحت خلفية الحادث
وزير الدفاع: سنرد على التهديدات دون تردد
بقائي ردًّا على تهديدات ترامب: الإيرانيون لن يسمحوا بأي تدخل أجنبي في شؤونهم الداخلية
عراقجي: تصريحات ترامب غير مسؤولة وخطيرة/ قواتنا المسلحة القوية تعرف تمامًا ان تستهدف اى نقطة
لماذا يعجز ترامب عن إيجاد حلٍّ للشعب الإيراني؟