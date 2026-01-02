لاريجاني: مع موقف المسؤولين الإسرائيليين وترامب، اتضحت خلفية الحادث

كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي على شبكة x: نعتبر مواقف رجال الأعمال المحتجين منفصلة عن المشاغبين، وعلى ترامب أن يعلم أن التدخل الأمريكي في هذه القضية الداخلية يُعدّ بمثابة زعزعة لأمن المنطقة بأسرها ومصالح الولايات المتحدة.على الشعب الأمريكي أن يعلم أن ترامب هو من بدأ هذه المغامرة فليحذر جنوده.

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدخل سافر، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية في إيران، أنه إذا قامت الجمهورية الإسلامية "بإطلاق النار وقتل المتظاهرين السلميين بعنف"، فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذ الشعب.!