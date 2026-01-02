النص الأصلي
وزير الدفاع: سنرد على التهديدات دون تردد

أكد العميد أمير ناصر زاده: قدراتنا اليوم تتجاوز بكثير قدرات حرب الأيام الاثني عشر وإذا وُجّه تهديد إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فسيكون رد القوات المسلحة شاملاً وحاسماً، دون أي تردد.
02 January 2026

