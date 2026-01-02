وزير الدفاع: سنرد على التهديدات دون تردد

\n\u0623\u0643\u062f \u0627\u0644\u0639\u0645\u064a\u062f \u0623\u0645\u064a\u0631 \u0646\u0627\u0635\u0631 \u0632\u0627\u062f\u0647: \u0642\u062f\u0631\u0627\u062a\u0646\u0627 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645 \u062a\u062a\u062c\u0627\u0648\u0632 \u0628\u0643\u062b\u064a\u0631 \u0642\u062f\u0631\u0627\u062a \u062d\u0631\u0628 \u0627\u0644\u0623\u064a\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0627\u062b\u0646\u064a \u0639\u0634\u0631 \u0648\u0625\u0630\u0627 \u0648\u064f\u062c\u0651\u0647 \u062a\u0647\u062f\u064a\u062f \u0625\u0644\u0649 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0644\u0627\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0625\u064a\u0631\u0627\u0646\u064a\u0629\u060c \u0641\u0633\u064a\u0643\u0648\u0646 \u0631\u062f \u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u062d\u0629 \u0634\u0627\u0645\u0644\u0627\u064b \u0648\u062d\u0627\u0633\u0645\u0627\u064b\u060c \u062f\u0648\u0646 \u0623\u064a \u062a\u0631\u062f\u062f.