أشار وظير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي الى تصريحات الرئيش الامريكي بشأن تدخل امريكا في اعمال الشغب بإيران وقال: قواتنا المسلحة الجبارة تعرف تمامًا تستهدف اى نقطة.

عراقجي: تصريحات ترامب غير مسؤولة وخطيرة/ قواتنا المسلحة القوية تعرف تمامًا ان تستهدف اى نقطة

رد وزير الخارجية الايراني على تصريحات الرئيس الأمريكي التدخلية بشأن الاحتجاجات وأعمال الشغب في ايران وقال: إن المتضررين في إيران من التقلبات المؤقتة في سعر الصرف قد خرجوا في احتجاجات سلمية خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا حقهم.

واضاف عراقجي: إلى جانب ذلك، شهدنا أيضًا حالات شغب عنيفة، بما في ذلك هجمات على مراكز الشرطة وإلقاء زجاجات حارقة على رجال الشرطة. الرئيس ترامب، الذي نشر مؤخرًا الحرس الوطني داخل حدود الولايات المتحدة، يعلم أكثر من غيره أن الاعتداءات الإجرامية على الممتلكات العامة لن يتم التسامح معها.

وتابع: لذلك فإن رسالة الرئيس ترامب اليوم، والتي من المرجح أن تكون متأثرة بمن يخشون الدبلوماسية أو يعتقدون خطأً أنها غير ضرورية، هي رسالة غير مسؤولة وخطيرة.

واكد وزير الخارجية: إن الشعب الإيراني العظيم، كما في السابق، سيرفض رفضًا قاطعًا أي تدخل في شؤونه الداخلية. وبالمثل، فإن قواتنا المسلحة القوية في حالة تأهب وتعرف بالضبط أين تستهدف في حالة انتهاك السيادة الإيرانية.