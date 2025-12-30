بينهم أبو عبيدة ومحمد السنوار؛ "حماس" تنعى 5 من قيادات "القسام"

نعت حركة "حماس" 5 من كبار قادة جناحها العسكري "كتائب القسام"، الاثنين، هم قائد الأركان محمد السنوار، ومحمد شبانة، قائد لواء رفح، ورائد سعد، قائد ركن التصنيع العسكري، وحذيفة الكحلوت (أبو عبيدة)، قائد الإعلام العسكري، المتحدث السابق باسم الكتائب، وحكم العيسى، قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية.

وقالت حركة "حماس"، في بيان، إن "جرائم الاحتلال باغتيال قادة ورموز وأبناء شعبنا الفلسطيني المظلوم، لن تفلح في كسر إرادتنا وقوَّة وبسالة مقاومتنا"، مؤكدة أن الحركة "ستبقى ثابتة (...) حتى انتزاع حقوقنا الوطنية كاملة غير منقوصة، وفي مقدّمتها تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وألقى بيان الحركة المتحدث الجديد باسم جناحها العسكري "كتائب القسام"، الاثنين، الذي أشار إلى أنه سيحتفظ بلقب المتحدث الراحل "أبو عبيدة".

ونشرت الحركة صور القادة الذين اغتالتهم إسرائيل خلال الحرب على غزة، مشيرة إلى أن محمد السنوار كان له "الإسهام الكبير والدور البارز في التخطيط والتنفيذ لعملية السابع من أكتوبر"، فضلاً عن "الإشراف على مختلف تفاصيل الخطة الدفاعية والتصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة".

وأشارت "حماس" إلى أن إسرائيل اغتالت محمد شبانة، قائد لواء رفح في كتائب القسام، برفقة محمد السنوار.

وذكرت حركة "حماس" أن إسرائيل اغتالت حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة)، قائد الإعلام العسكري، المتحدث السابق باسم الكتائب، في قصف جوي استهدفه وعائلته، لافتة إلى إنه كان مطلوباً لإسرائيل منذ 15 عاماً.

وجاء في بيان الحركة، أن الراحل حكم العيسى تواجد في لبنان وسوريا وعدد من البلدان قبل أن يستقر في غزة، وأنه "تنقل في مواقع قيادية مختلفة من أبرزها ركن التدريب وهيئة المعاهد والكليات العسكرية انتهاءً بركن الأسلحة القتالية".

كما أعلنت اغتيال إسرائيل رائد سعد، قائد ركن التصنيع في كتائب القسام.