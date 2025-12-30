النص الأصلي
عراقجي: الشعب الفنزويلي سيدافع عن استقلاله ضد الولايات المتحدة

أعرب وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" عن ثقته بأن الشعب الفنزويلي سيدافع عن استقلال بلاده ومصالحها الوطنية ضد التحركات غير القانونية للولايات المتحدة من خلال الحفاظ على الوحدة والتماسك الوطني.
رمز الخبر: ۷۲۲۷۴
تأريخ النشر: 30 December 2025

وأعرب "عراقجي"، خلال محادثة عبر الإنترنت مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كاراكاس "علي جکني"، والدبلوماسيين العاملين في سفارة ایران في فنزويلا عن تقديره لخدماتهم وجهودهم.

وأكد وزير الخارجية موقف إيران المبدئي في رفض أي تهديد للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لفنزويلا معرباً عن ثقته بأن الشعب الفنزويلي سيدافع عن استقلال بلاده ومصالحها الوطنية ضد التحركات غير القانونية للولايات المتحدة من خلال الحفاظ على الوحدة والتماسك الوطني.

وقدم السفير الإيراني في هذا الاجتماع عبر الإنترنت، تقريراً عن الإجراءات المتخذة لتعزيز العلاقات الثنائية.

