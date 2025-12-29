الشهيد سليماني ضحى بحياته دفاعاً عن إيران ومحاربة الإرهاب

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "نحن على أعتاب ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني، القائد الجليل الذي ضحّى بحياته دفاعًا عن شرف إيران ومحاربة الإرهاب".

لا تعترف أي دولة بصومالي لاند

ورداً على سؤال حول اعتراف الكيان الصهيوني بصوماليلاند وردّ فعل السلك الدبلوماسي، أضاف: "هذه قضية بالغة الأهمية. لم تعترف أي دولة بها، وهذا الاعتراف لا معنى له. إن اعتراف طرف غير شرعي بجزء من الأراضي الصومالية يتماشى مع تقسيم المنطقة وتجريدها من الدفاع عن نفسها. وقد عارضت دول المنطقة بالإجماع هذا الإجراء. كما رفضت دول التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي هذا الإجراء".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد اتخذت دولة الصومال موقفًا واضحًا، واحتجّ الشعب الصومالي على هذا الإجراء. وهو يتماشى مع استراتيجية تأمين المنطقة بأكملها والقرن الأفريقي والبحر الأحمر". نأمل أن يكون هذا التطور بمثابة جرس إنذار لدول العالم لكي تفهم حقيقة أن طبيعة الكيان الصهيوني هي خلق الانقسام.

لم نختر العقوبات، بل فُرضت علينا

وفيما يتعلق بردود الفعل على تصريحات عراقجي الأخيرة بشأن العقوبات، قال بقائي: لم نختر العقوبات، بل فُرضت علينا. العقوبات جريمة ضد الإنسانية، وقد وصفناها بالإرهاب الاقتصادي. ما أكدته وزارة الخارجية والوزير المحترم مرارًا وتكرارًا هو أنه لا ينبغي لنا أن نقف مكتوفي الأيدي ونتخذ موقفًا سلبيًا تحت ذريعة العقوبات. ما فُرض عليكم ليس من اختياركم. إن وصف وزارة الخارجية أو الوزير بأنهما غير فاعلين في رفع العقوبات يتناقض مع سجل السيد عراقجي. فوزارة الخارجية تسعى جاهدة، وتؤمن في الوقت نفسه بأن من مهامها الأساسية رفع العقوبات في إطار مفاوضات معقولة. في الوضع الراهن، ينصبّ اهتمام وزارة الخارجية الرئيسي على مساعدة مختلف قطاعات الدولة في تحديد قدراتها. في العديد من الدول، يُطلق على وزارة الخارجية اسم وزارة الخارجية والتجارة الخارجية.

بدء عملية التفاوض يتطلب من الأطراف الالتزام بآداب التفاوض

وفيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني، الذي قال إنهم يسعون حاليًا لعقد اجتماع ثنائي بين إيران والولايات المتحدة في بغداد، وأكد أن الجانبين لا يعارضان المفاوضات، وكذلك تقرير صحيفة واشنطن بوست الذي زعم أن الولايات المتحدة بدأت محاولة أخرى للتفاوض مع إيران، قال: "من الجدير بالثناء أن أصدقاءنا في العراق مهتمون بقضايا السلام والاستقرار في المنطقة، تمامًا كما نحن مهتمون بالاستقرار في محيطنا، وأن العراق، كدولة مسلمة وجارة وصديقة، قلق بشأن مسار الوضع. لقد رحبنا بالجهود الرائعة التي تبذلها جميع دول المنطقة للمساعدة في تخفيف حدة التوترات، ونقدرها. في الوقت نفسه، يدرك أصدقاء العراق ودول المنطقة الأخرى، بالنظر إلى تجربة الأشهر الخمسة أو الستة الماضية، جيدًا أن بدء عملية التفاوض يتطلب من الأطراف الالتزام بآداب التفاوض، وطالما لم يتوفر ذلك، فإن الحديث عن تشكيل عملية تفاوض لا يمكن أن يكون واقعيًا." وأضاف: "لطالما التزمت إيران بالدبلوماسية، والدبلوماسية أداة للدفاع عن مصالح إيران الوطنية وتأمينها، وكلما أدركنا أن هذه الأداة فعالة، فلن نتردد".

النشاط الاقتصادي لوزارة الخارجية عملية مستمرة

رداً على سؤال من مراسل وكالة مهر حول موقف الدبلوماسية الاقتصادية في ظل العقوبات، وبعد مرور أربعة أشهر على تعيين نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، ما هي الإجراءات الخاصة التي اتُخذت خلال هذه الفترة، وما هي خططكم المستقبلية؟ صرّح بقائي قائلاً: "الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة الخارجية مستمرة منذ فترة طويلة. وقد أطلق نائب الوزير مبادرات جديدة، ويقدم تقارير أسبوعية عن عمله، وقد تنوعت أنشطته. وشهدنا نشاطاً مكثفاً في مجال تحديد القدرات والمشاكل في مختلف المحافظات. وقد سافر إلى ست دول تربطنا بها علاقات تجارية جيدة. وسنعقد اجتماعاً مع نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية بحضور الصحفيين في الأيام المقبلة."

قناة الاتصال بين إيران والولايات المتحدة مازالت قائمة

وفيما يتعلق بتصريحات عراقجي بأن قناة الاتصال بين إيران والولايات المتحدة قد انقطعت، قال بقائي: لم يقل السيد عراقجي إن قناة الاتصال مغلقة، ولدينا القناة الرسمية لمكتب حماية المصالح، والتواصل الذي جرى بين عراقجي والممثل الخاص للولايات المتحدة عبر هذه القناة لا يزال مفتوحًا، لكن ما يقصده الوزير هو أنه لا حاجة للتواصل في الوقت الراهن، وهذان موضوعان مختلفان. وتابع قائلاً عن المناقشات بين إيرواني والممثل الأمريكي في مجلس الأمن، وتصريحات مورغان أورتاغوس في اجتماع مجلس الأمن: كانت تصريحات الممثل الأمريكي مضللة تمامًا، إذ قال من جهة إننا نمدّ يد التفاوض، ومن جهة أخرى وضع شرطًا مسبقًا غير مقبول للطرف الآخر.

سفارتنا في فنزويلا نشطة للغاية

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن مغادرة الدبلوماسيين والشركات الإيرانية لفنزويلا: "بالتأكيد لا. السفير وموظفو السفارة الإيرانية منخرطون بجدية في أداء واجباتهم. سفارتنا نشطة للغاية. أما بخصوص مغادرة الشركة الإيرانية، فهذا خبر قديم، ويعود تاريخه إلى عام مضى، وقد طرأ عليه بعض التباين. أما فيما يتعلق بالتطورات في فنزويلا، فهناك قلق دولي واسع النطاق، وهذا اختبار للنظام الدولي. إن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي تتعارض مع جميع المعايير الدولية. وقد صرح المسؤولون الأمريكيون بوضوح أنهم يسعون وراء النفط الفنزويلي." وفيما يتعلق بمكالمة عراقجي مع وزير الخارجية اليمني بالوكالة، أضاف: "قدمنا تقريراً موجزاً عن المحادثة، وناقشنا خلالها العلاقات الثنائية بين إيران واليمن، بالإضافة إلى التطورات في جنوب اليمن." إن الحفاظ على وحدة اليمن مبدأ أساسي بالنسبة لنا. ونعتقد أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في اليمن هو الحوار اليمني اليمني، وأن مسار الماضي يجب أن يكون أساساً لهذا المسار.

الجهاز الدبلوماسي يتدخل في محاولة اغتيال لاجئين أفغانيين

وأضاف بقائي بخصوص محاولة اغتيال لاجئين أفغانيين في إيران: "نحن نولي اهتمامًا بالغًا لأي عمل يهدد أمن مجتمعنا، وسنتعامل معه بحزم. إن أمن مواطنينا وأمن كل من يقيم في إيران بصفة لاجئ أو مسافر أو أي صفة أخرى، يمثل أهمية قصوى بالنسبة لنا. وقد تابعت سلطاتنا الأمنية وسلطات إنفاذ القانون القضية التي ذكرتموها، حيث تعرض لاجئان أفغانيان لمحاولة اغتيال مسلحة، منذ البداية، ولا تزال التحقيقات جارية، ويمكنكم التأكد من أننا لن نسمح بتعريض أمن المجتمع وسكانه للخطر تحت أي ظرف من الظروف. ومن المناسب أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص تعازيّ لأسرتي الضحيتين اللتين فقدتا حياتهما في محاولة الاغتيال هذه. إننا ندين بشدة مثل هذه الأعمال، وتتابع سلطاتنا الأمنية وسلطات إنفاذ القانون هذه القضية. وسيتدخل الجهاز الدبلوماسي في هذا الشأن متى ما اقتضت الضرورة."

احترام مبدأ الصين الواحدة مبدأ ثابت

وفيما يتعلق ببيع الأسلحة الأمريكية لتايوان، قال بقائي: إن موقف إيران المبدئي هو احترام وحدة أراضي جميع الدول، وهذا مبدأ أساسي. ولن يتغير هذا الموقف بأي شكل من الأشكال. أما فيما يخص الصين، فقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أن احترام مبدأ الصين الواحدة مبدأ ثابت. ونعتقد أن تصرفات الولايات المتحدة لن تؤدي إلا إلى تأجيج التوتر بين دول المنطقة. وفيما يتعلق بحقوق إيران المائية من أفغانستان، أضاف: إن قضية حقوق إيران المائية من "هيرمند" من القضايا الثابتة القليلة على جدول الأعمال الدبلوماسي. وهذا مطلب عام لإيران من أفغانستان، ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان هذه الحقوق. وأؤكد لكم أن هذه القضية لم تُهمّش قط.

تفاصيل ادعاء احتجاز إيراني في روسيا

في إشارة إلى ادعاء احتجاز إيراني في روسيا وإجباره على المشاركة في الحرب مع أوكرانيا، صرّح بقائي: نعم، لقد رأينا ذلك الفيديو أيضًا. قبل نشر الفيديو، لم نُبلّغ بوجود شخص كهذا في روسيا. بطبيعة الحال، نتابع مثل هذه الحالات بعناية ونتعامل معها بجدية. هناك نزاع قائم بين روسيا وأوكرانيا، وعلينا توخي الحذر في التعامل مع كل خبر والتحقق منه بدقة. في هذه الحالة تحديدًا، تابعنا الأمر فورًا. رداً على سؤال آخر حول هذا المواطن، وما إذا كانت السفارة الإيرانية في روسيا تتابع الموضوع، صرّح قائلاً: "نعم، سفارتنا تتابع الموضوع، وقبل أسابيع قليلة، انتشرت ورقة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن روسيا تجنّد إيرانيين للصراع الأوكراني، وقد حققنا في الأمر، واتخذت السفارة الروسية موقفاً واضحاً وأصدرت بياناً تنفي فيه ذلك. وبصفتنا وزارة الخارجية، فإننا نتابع هذه الأمور من جانبنا، وسفارتنا تتابعها أيضاً." أما بخصوص تصريح الطرف الأوكراني بأن إيران لم يكن لها أي دور في إنتاج الصواريخ الروسية، فقد سبق أن قيل هذا الكلام. العلاقات الإيرانية الروسية علاقة طويلة الأمد قائمة على الاحترام المتبادل. هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. يعترف مسؤولون أوكرانيون أحيانًا بأن إيران لم يكن لها أي دور، وهذا ما يدفع الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في ادعاءاتها.

على غروسي اتخاذ قرار شجاع

فيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، صرّح بقائي قائلاً: "نتوقع من غروسي اتخاذ قرار شجاع وإدانة العمل غير القانوني الذي يقوم به الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في مهاجمة المنشآت الخاضعة للحماية الإيرانية. هذه الإدانة ليست مجرد بيان أخلاقي، بل هي التزامٌ يجب على الوكالة أن تقطعه لمنع مثل هذه الأعمال، التي تُشكّل ضربة قاضية لنظام عدم الانتشار النووي وهيكل الوكالة".

الأحداث في سوريا مثيرة للقلق

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن قمع المتظاهرين في سوريا قائلاً: "ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب. إن الأحداث في سوريا مثيرة للقلق البالغ. إن معاملة الشعب السوري وقمعهم أمرٌ يدعو للحزن والقلق. نأمل أن ينعم الشعب السوري بالأمن والسلام. لم تغب هذه الأعمال عن أنظار المجتمع الدولي. يجب على الحكومة الانتقالية السورية النظر في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع هجمات على المجتمع السوري."

أصبحت الضفة الغربية مسرحًا لقتل الصحفيين

وفيما يتعلق باعتقال مراسلة وكالة تسنيم، السيدة أبو عياش، في الضفة الغربية، قال: "للأسف، أصبحت الضفة الغربية مسرحًا لقتل الصحفيين. الهدف واضح، وهو طمس الحقيقة. إن توجيه اتهامات مختلفة ضد الصحفيين ليس بالأمر الجديد. الكيان لا يلتزم بأي قواعد أو قوانين. لقد أثرنا هذه القضايا بشتى الطرق للتعبير عن مواقفنا القانونية بشأن حرية التعبير، واحترام الصحفيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني. وقد دارت نقاشات في أماكن مثل مجلس حقوق الإنسان، وفي تقارير مختلفة حول موضوع حقوق الإنسان، تابعتها ممثليتنا في جنيف." وفيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء الأرميني بشأن نية إيران إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن ننظم علاقاتنا بناءً على مصالحنا الوطنية. وعلاقاتنا مع أرمينيا ليست استثناءً من هذه القاعدة. تربطنا علاقات ممتازة مع أرمينيا، ونحن عازمون على مواصلة هذه العلاقات." تقوم علاقاتنا مع الدول الأخرى على دراسة متأنية واتخاذ قرارات مبنية على المصالح المشتركة. وفيما يتعلق بزيارة أردوغان إلى طهران، قال بقائي: "ستتم الزيارة حالما يتم وضع الخطط اللازمة".