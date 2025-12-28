النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۷مشاهدات
‍ پ
خلال جلسة البرلمان لمناقشة موزانة العام الايراني الجديد؛

بزشكيان: نجحنا في تجاوز كل العواصف

صرح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ان ايران وبفضل الوحدة الوطنية والقيادة الحكيمة تمكنت من تجاوز كل العواصف التي تعرضت لها على الرغم من مواجهتها الاستكبار العالمي وتكثيف الاعداء لسياسات العقوبات عليها.
رمز الخبر: ۷۲۲۶۸
تأريخ النشر: 28 December 2025

بزشكيان: نجحنا في تجاوز كل العواصف

و خلال كلمة له في مجلس الشورى الاسلامي الايراني، قال الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان"،ان الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية انعكس بشكل مباشر على موارد البلاد، وتراجعت عائدات صادرات النفط الإيرانية بشكل ملحوظ.

واضاف : لقد كثف أعداء إيران من سياسات العقوبات، لفرض الضغوط وأعباء اقتصادية إضافية على الشعب والاقتصاد الوطني، كما واجهنا أكثر الأنظمة عدوانية الى جانب قوى الاستكبار العالمي، لكن إيران تمكنت من تجاوز كل هذه التحديات مجتمعة بفضل العناية الإلهية، ووحدة وتماسك الشعب، وتضحيات القوات المسلحة، وتعاون المسؤولين، إضافة الى القيادة الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية.

وتابع مؤكدا انه وعلى الرغم من تعرض البلاد لعواصف متكررة وصعبة، الا انها نجحت في تجاوزها والمضي قدما بثبات وحزم.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
بزشكيان: نجحنا في تجاوز كل العواصف
ايران تدين انتهاك الكيان الصهيوني السافر لسيادة ووحدة اراضي الصومال
السفير الإيراني في بغداد : قوى المقاومة حرّة بقرار حصر السلاح لكنها متخوفة من التبعات
الرئيس بزشكيان : نحن في حرب شاملة ضد أمريكا والكيان الصهيوني
عراقجي: لن نتراجع عن حقنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
شهيدان برصاص الاحتلال شرق وشمال غزة وحصيلة ضحايا الإبادة ترتفع إلى 70,945
روسيا: العلاقات بين موسكو وطهران دخلت مرحلة جديدة
انتشال جثامين 25 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل في خان يونس
وزير الخارجية الايراني يثمن جهود فيلق حماية الطيران في البلاد
قائد الثورة: الهجوم الأمريكي وذيله المشين في المنطقة هُزم بفضل مبادرة الشباب الايراني وتضحياتهم
ایران تدین الهجوم الإرهابي على مسجد الإمام علي (عليه السلام) في حمص، سوريا