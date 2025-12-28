بزشكيان: نجحنا في تجاوز كل العواصف

صرح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ان ايران وبفضل الوحدة الوطنية والقيادة الحكيمة تمكنت من تجاوز كل العواصف التي تعرضت لها على الرغم من مواجهتها الاستكبار العالمي وتكثيف الاعداء لسياسات العقوبات عليها.

و خلال كلمة له في مجلس الشورى الاسلامي الايراني، قال الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان"،ان الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية انعكس بشكل مباشر على موارد البلاد، وتراجعت عائدات صادرات النفط الإيرانية بشكل ملحوظ.

واضاف : لقد كثف أعداء إيران من سياسات العقوبات، لفرض الضغوط وأعباء اقتصادية إضافية على الشعب والاقتصاد الوطني، كما واجهنا أكثر الأنظمة عدوانية الى جانب قوى الاستكبار العالمي، لكن إيران تمكنت من تجاوز كل هذه التحديات مجتمعة بفضل العناية الإلهية، ووحدة وتماسك الشعب، وتضحيات القوات المسلحة، وتعاون المسؤولين، إضافة الى القيادة الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية.

وتابع مؤكدا انه وعلى الرغم من تعرض البلاد لعواصف متكررة وصعبة، الا انها نجحت في تجاوزها والمضي قدما بثبات وحزم.