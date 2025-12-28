ايران تدين انتهاك الكيان الصهيوني السافر لسيادة ووحدة اراضي الصومال

واعتبر بقائي، في تصريح له اليوم السبت، اجراء الكيان الصهيوني المتمثل في النقض السافر لسيادة ووحدة اراضي الصومال، من خلال السعي لدعم المخطط الانفصالي على حساب هذا البلد الاسلامي، بأنه مدان ويشكل انتهاكا صارخا للمعايير الاساسية لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.

وفي الصعيد ذاته، نوّه متحدث الخارجية بالمواقف المبدئية لجمهورية ايران الاسلامية وتأكيدها على حفظ السيادة الوطنية ووحدة وسلامة الاراضي الصومالية؛ واصفا التحركات الشريرة للكيان الصهيوني بأنها تصب في سياق سياسات هذا الكيان الرامية الى زعزعة استقرار الدول الاقليمية والتصعيد الأمني في منطقة البحر الاحمر والقرن الافريقي.

وإذ اكد على دعم المواقف الحازمة لمنظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الافريقي في ادانة اجراء الكيان الصهيوني الاخير، طالب بقائي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حاسمة لإحباط هذا التحرك التوسعي والخطِر الذي يقوم به الكيان المحتل.