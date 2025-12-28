الرئيس بزشكيان : نحن في حرب شاملة ضد أمريكا والكيان الصهيوني

صرح الرئيس "بزشكيان" في لقاء صحفي مع "موقع نشر وحفظ مؤلفات الامام الخامنئي" - (KHAMENEI.IR) بأن حكومته تولي أولوية قصوى لتطوير الممرات الستراتيجية؛ مشيرا إلى أن مشاريع آستارا–رشت (شمال) وشلمجه–البصرة (جنوب غرب)، وعلى الأرجح زاهدان–تشابهار (جنوب شرق)، ستستكمل خلال العام الحالي، بعد رصد مبالغ بعشرات المليارات لها، مع استمرار المتابعة الحكومية لتذليل أي عقبات تعترض مسارها.

وأوضح رئيس الجمهورية، أن المراحل الرئيسة من ممر شلمجه–البصرة أُنجزت، بما في ذلك إنشاء الركائز لعبور النهر الحدودي بتكلفة تقارب 60 مليون دولار، إضافة إلى عمليات إزالة الألغام، بينما يواصل الجانب العراقي تنفيذ التزاماته؛ مشيرا ايضا إلى تسارع وتيرة الاستملاكات في مشروع آستارا–رشت تمهيدا لبدء التنفيذ الكامل وفق التمويل المتاح.

وفي الشأن الإقليمي، لفت الرئيس "بزشكيان" إلى تحسن ملحوظ في علاقات إيران مع دول الجوار في المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية، ومع دول آسيا الوسطى وروسيا والصين؛ مؤكدا بأن مسارات الربط بين الشمال والجنوب والشرق والغرب تحظى بالدعم اللازم، مع خطط لتسريع وتائر تطوير الطرق والسكك الحديدية والمعدات ذات الصلة خلال العام المقبل.

واعتبر الرئيس الايراني أن البلاد تمر في "حرب شاملة" من جانب الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل" وبعض الدول الأوروبية؛ مؤكدا بأن "هذه الأطراف لا تريد لبلدنا أن يقف على قدميه أو يحقق الاستقرار والتنمية".

واعتبر، أن "طبيعة هذه المواجهة أخطر وأكثر تعقيدا من الحرب التي خاضتها إيران ضد نظام صدام البائد (1980-1988)"؛ مبينا أنه "في تلك الحرب كانت جبهات القتال واضحة ومحددة، أما اليوم فإن الضغوط تمارس بشكل متزامن ومتعدد الأبعاد".

وأضاف رئيس الجمهورية، أن "هذه الأطراف تسعى إلى محاصرة إيران من مختلف الجوانب، بما في ذلك فرض قيود اقتصادية وتجارية ومالية عليها، ومنع صادراتها وتبادلها التجاري، بالتوازي مع ممارسة ضغوط سياسية وأمنية وثقافية ومعيشية، وخلق أزمات داخلية ورفع مستوى التوقعات والضغوط الاجتماعية داخل المجتمع الإيراني"؛ مشيرا إلى، أن "الهدف من هذه السياسات هو وضع البلاد في حالة من الضيق والتحدي المستمرين".

وشدد على، أن "القوات المسلحة الإيرانية، رغم كل الصعوبات، تواصل أداء مهامها بقوة واقتدار"؛ مؤكدا أنها اليوم تتمتع بقدرات وتجهيزات وإمكانات بشرية أقوى مما كانت عليه في السابق، ولا سيما مقارنة بالفترة التي تعرضت فيها البلاد لاعتداءات مباشرة، وحذر بأن أي مواجهة أو عدوان محتمل سيقابل برد أكثر حزما وقوة.

وخلص الرئيس بزشكيان الى القول : إن العامل الحاسم في إفشال مخططات الأعداء هو وحدة الشعب وتماسكه؛ مبينا أن "رهان الخصوم يقوم على إحداث اضطرابات من الداخل لتهيئة الأرضية للتدخل الخارجي، إلا أن تلاحم الشعب ووحدته الوطنية من شأنه أن يفقدهم الأمل ويمنعهم من التفكير في أي اعتداء على البلاد".