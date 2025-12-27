شهيدان برصاص الاحتلال شرق وشمال غزة وحصيلة ضحايا الإبادة ترتفع إلى 70,945

استشهد شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال شرقي وشمالي قطاع غزة، الجمعة، فيما سجلت عشرات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في يومه الـ78 على التوالي، بينما ارتفت الحصيلة التراكمية لضحايا الإبادة إلى 70,945 شهيداً.

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان جيش الاحتلال قتل فلسطينيا بالرصاص في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وهو ضمن المناطق التي انسحب منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر طبي بأن المواطن عدي المقادمة استشهد برصاص الاحتلال في مخيم جباليا. بينما قال شهود عيان إن المقادمة أُصيب برصاص قناص إسرائيلي خلال جلوسه أمام بوابة مدرسة حفصة التي تستخدم مركز إيواء في مخيم جباليا. ولفت الشهود إلى أن المقادمة نُقل إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، قبل إعلان استشهاده.

كما استشهد مواطن، مساء الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أطلق نيران أسلحته الرشاشة صوب المواطن عدي المقادمة، بينما كان جالسا أمام بوابة مدرسة حفصة شرق المدينة، وأصيب برصاصة في رأسه، ووصفت إصابته بالحرجة، ونقل إلى المستشفى، وأعلن الأطباء لاحقا عن استشهاده.

يأتي ذلك في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال نفذت ثلاث عمليات نسف استهدفت مبانٍ سكنية مدنية في المنطقة الشرقية من مدينة غزة، وتركّزت بشكل خاص شرقي حي التفاح.

وفي السياق ذاته، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية واحدة على الأقل على مدينة غزة فجر الجمعة، بالتزامن مع تفجير آليات ومدرعات مفخخة في محيط مقبرة البطش شرق حي التفاح.

كما تعرّضت المناطق الشرقية لمدينة غزة لقصف مدفعي إسرائيلي، وفق إفادات سكان محليين، الذين أشاروا أيضًا إلى إطلاق طيران الاحتلال المروحي نيرانه باتجاه مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، كثّفت المروحيات الإسرائيلية إطلاق النار شرقي وجنوبي مدينة خانيونس، بالتوازي مع تنفيذ غارتين جويتين استهدفتا المناطق الشرقية من المدينة.

وأضافت المصادر أن الآليات العسكرية الإسرائيلية أطلقت نيرانها صوب المناطق الشرقية لخانيونس، فيما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة في عرض بحر المدينة.

من جانب آخر، ارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى 410 شهداء و1134 مصابا، بالإضافة إلى انتشال جثامين 654 شهيدا، وذلك بعد وصول 3 شهداء و16 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية؛ بحسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة مساء الجمعة.

وارتفعت الحصيلة التراكمية منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 70,945 شهيدا و171,211 إصابة.

في حين، شيع عشرات الأهالي في قطاع غزة، الجمعة، جثامين 25 شخصا، بينهم أطفال وصحافية، جرى انتشالهم من تحت أنقاض منزل في مدينة خانيونس قصفته إسرائيل خلال الحرب.

وأقام المشيعون صلاة الجنازة على الجثامين في “مستشفى ناصر” بمدينة خانيونس، قبل مواراتها الثرى في مقبرة المدينة.

وكان الدفاع المدني في غزة قد أعلن مساء الخميس، انتشال جثامين 25 شخصا، بينهم أفراد من عائلة الأسطل، بالإضافة إلى الصحافية هبة العبادلة ووالدتها، من تحت أنقاض المنزل، بعد أعمال حفر استمرت لساعات.

وتأتي هذه التطورات بينما اتهمت مصر، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالسعي لعرقلة تطبيق المرحلة الثانية الاتفاق، وبمحاولة إشعال المنطقة.

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق عدة ملفات جوهرية، أبرزها “إعادة إعمار، وتوسيع الانسحاب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع، ونزع سلاح حماس، إضافة لتشكيل مجلس السلام وإنشاء القوات الدولية”.