أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في تقرير لها حول علاقات البلاد مع حلفائها، أن علاقات موسكو مع طهران قد دخلت مرحلة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى مرحلة جديدة في العلاقات الروسية الإيرانية، تميزت بتوقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين وبدء تنفيذها.

واضاف التقرير: أن تنفيذ معاهدة الضمانات الأمنية يُعد خطوة هامة نحو تعزيز الفضاء الدفاعي المشترك بين روسيا وبيلاروسيا، حيث تنص هذه المعاهدة على التزامات متبادلة بالدفاع عن سيادة البلدين ونظامهما الدستوري، وحماية أراضي وحدود الدول الحليفة باستخدام كافة القوات والوسائل المتاحة.

وتابع التقرير: أن العلاقات مع كوريا الشمالية قد بلغت مستوى جديدًا بعد أن ساعدت ، بموجب معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، القوات المتحالفة في تحرير منطقة كورسك من سيطرة القوات الأوكرانية، وقدمت إسهامًا كبيرًا في عودة الحياة إلى المنطقة بشكل سلمي.

واضاف: كما فتحت الزيارات الرسمية التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاجيكستان وقيرغيزستان آفاقاً جديدة لتوسيع الحوار السياسي والعلاقات التجارية والاستثمار والتعاون الإنساني مع هذين البلدين.