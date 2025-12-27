النص الأصلي
ایران تدین الهجوم الإرهابي على مسجد الإمام علي (عليه السلام) في حمص، سوريا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي عليه السلام بمحافظة حمص، سوريا، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المصلين.
27 December 2025

 أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي عليه السلام بمحافظة حمص، سوريا، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المصلين.

وقدّم المتحدث باسم وزارة الخارجية تعازيه ومواساته لأسر ضحايا هذا العمل الشنيع، ودعا الله عز وجل بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، مُذكِّراً بالموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة جميع أشكال الإرهاب والتطرف العنيف، على مسؤولية جميع الأطراف التي وفرت، من خلال تدخلات غير قانونية مختلفة، بما في ذلك الاعتداءات على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واحتلال أجزاء منها، أرضيةً لاستمرار الإرهاب والتطرف ونموهما وانتشارهما.

كما دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى تحديد هوية ومعاقبة مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي الشنيع وقادته، مُشيراً إلى مسؤولية الحكومة الانتقالية السورية في هذا الشأن.

