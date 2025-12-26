البحرية الإيرانية تستضيف مناورات ثلاثية متعددة الجنسيات

أعلن قائد القوات البحرية بالجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني عن إجراء مناورات بحرية ثلاثية في منطقة بحرية، تستضيفها إيران، وذلك في إطار تعزيز مشاركة البلاد البحرية الدولية.

وأوضح أن البحرية الإيرانية حافظت على حضور دولي فاعل خلال العام الإيراني الحالي (1404)، حيث شاركت في 12 فعالية دولية مختلفة. وشملت هذه الأنشطة مشاركات علمية ومهنية ورياضية، بالإضافة إلى المشاركة في تدريبات عسكرية إقليمية ودولية.

وأضاف القائد أنه في إطار الاتفاقيات الاقتصادية، من المقرر أن تشارك المجموعة البحرية 103 التابعة للبحرية الإيرانية في إحدى هذه المناورات في المستقبل القريب.

ووفقًا له، فإن أفراد المجموعة البحرية في طريقهم حاليًا إلى منطقة التدريب، ومن المتوقع أن تنضم البحرية الإيرانية رسميًا إلى المناورات خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف أن البحرية الإيرانية، إلى جانب التدريبات الدولية، تخطط لإجراء مناورات بحرية مع الدول المجاورة وفي منطقة بحرية. وفي هذا السياق، من المقرر إجراء مناورة ثلاثية بمشاركة عدد أكبر من الدول في المستقبل القريب.