النائب الاول للرئيس الايراني: توسيع تجارة الطاقة سيحولنا إلى مركز إقليمي للتبادل

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، محمد رضا عارف، أن بلاده في طريقها لتصبح مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، مع توسيع تعاونها في هذا القطاع.

قال النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف اليوم الجمعة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي ضوء اتخاذ الاجراءات والخطط ستصبح مركزا للتبادل الاقليمي للطاقة.

واكد عارف امام الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية للتجارة الاقليمية للطاقة السياسة الخارجية الايرانية للجوار وكذلك توسيع العلاقات والتعاون مع بلدان المنطقة الى جانب المشاركة الفاعلية في المعاهدات والاتحادات الاقليمية المهمة.

واضاف انه مع توسيع تجارة الطاقة مع الاتحاد الاوراسي وبلدان المنطقة، ستتحول الجمهورية الاسلامية الايرانية الى مركز للتبادل الاقليمي للطاقة.

وتم في الاجتماع التاكيد على ضرورة الافادة المؤثرة من الطاقات الجيوسياسية للبلاد والخطط والاجراءات والبرامج للنهوض بالتعاون في قطاع الطاقة مع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوراسي والمنطقة.