النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۱مشاهدات
‍ پ

سياسة إيران في القوقاز هي الحفاظ على السلام واحترام وحدة أراضي الدول

التقى السفير الإيراني محمود أديب برئيس البرلمان الجورجي شالوا بابو اشویلی في ختام مهمته.
رمز الخبر: ۷۲۲۵۲
تأريخ النشر: 26 December 2025

سياسة إيران في القوقاز هي الحفاظ على السلام واحترام وحدة أراضي الدول

أشاد شالوا بابو اشویلی خلال هذا اللقاء بجهود محمود أديب في تطوير العلاقات، قائلاً: "نُقدّر جهودكم القيّمة في تعزيز العلاقات. ويسعدنا أنكم، بصفتكم سفيرًا إيرانيًا، قد أدرتم العلاقات بشكل جيد خلال التوترات الأخيرة في جنوب القوقاز."

وأضاف: "سياسة جورجيا هي السلام والاستقرار في المنطقة. ونأمل أن يُسهم إرساء الأمن في توفير منصة للتعاون مع إيران أكثر من أي وقت مضى. يتمتع شعبا البلدين بحضارة وتراث ثقافي غنيين، وهذا التاريخ قادر على تعزيز القيم الإنسانية. وعلى عكس بعض الدول، أثبت الإيرانيون النضج والحكمة اللازمين لتجاوز الأزمات."

وأعرب سفير بلادنا، تقديراً منه لوجهة نظر رئيس البرلمان، عن تأييده لسياسة إيران في القوقاز، واصفاً إياها بأنها سياسة تقوم على صون السلام واحترام وحدة أراضيها. وأشار أديب إلى دور البرلمانات في تعزيز المصالح المشتركة، وذكر إلغاء التأشيرات كدليل على إرادة الجانبين. وشدد على أهمية تطوير الدبلوماسية البرلمانية وتبادل وفود الصداقة، وفي معرض حديثه عن قوانين الهجرة الجورجية، دعا إلى صون كرامة الإيرانيين في هذا البلد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
الامام الخامنئي: على المسيحيين والمسلمين استحضار دروس السيد المسيح (ع)
البحرية الإيرانية تستضيف مناورات ثلاثية متعددة الجنسيات
النائب الاول للرئيس الايراني: توسيع تجارة الطاقة سيحولنا إلى مركز إقليمي للتبادل
عراقجي: خلال الحرب كان سماء العدو تحت سيطرة صواريخنا/ لدينا مشاورات وثيقة مع روسيا في مختلف المجالات
سياسة إيران في القوقاز هي الحفاظ على السلام واحترام وحدة أراضي الدول