العميد شكارجي: إيران مستعدة لمواجهة أي سيناريو

قال نائب رئيس هیئة الأركان العامة للقوات المسلحة العميد ابوالفضل شكارجي إن القوة البحرية والبرية والصاروخية الإيرانية جاهزة لمواجهة أي سيناريو عدائي.
تأريخ النشر: 23 December 2025

صرح نائب رئيس أركان القوات المسلحة في اجتماع للجمعية الإسلامية للطلاب المستقلين بجامعة شريف: لم نستسلم حتى في ذروة التوترات والصراعات، وخلال الأيام الاثني عشر الماضية عززنا قوتنا وحققنا نتائج ملموسة.

وأضاف العميد شكارجي: "لكننا خففنا من حدة عدائنا قليلاً ولجأنا إلى المجال الناعم، الدعاية والإعلام، حتى لا ندمر آمال الشعب".

وقال: في كثير من المجالات، لم تكن هناك حاجة لدخول الحرب. لدينا قوة هائلة في البحار والقوات البحرية والبرية، لكن جزءًا كبيرًا من قدراتنا في التعبئة العامة والقوات البحرية والبرية لم يُستخدم بعد".

وشدد نائب رئيس الأركان العامة للقاوت المسلحة: "كما أن قوتنا الصاروخية جاهزة تمامًا ولم تُستخدم بعد".

