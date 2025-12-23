الرئيس الإيراني: يمكن للاتحاد الأوراسي أن يكون نموذجاً ناجحاً للتكامل الإقليمي

في رسالةٍ وجّهها إلى قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي المنعقدة في سانت بطرسبرغ، روسيا، اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان التعاون بين إيران والاتحاد الأوراسي أساسًا لمنطقةٍ قوية.

في رسالةٍ وجّهها إلى اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وقرأها نيابةً عنه سفير بلادنا لدى روسيا، كاظم جلالي، وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التعاون بين إيران والدول الأعضاء في هذا الاتحاد بأنه استراتيجيةٌ طويلة الأمد لبناء منطقةٍ قوية من خلال تعزيز السيادة الوطنية.

وقد قُرئت هذه الرسالة في قمة الاتحاد الأوراسي، التي افتُتحت في سانت بطرسبرغ بحضور رؤساء روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، ورئيس وزراء أرمينيا، بصفتهم الدول الأعضاء الخمس في هذا الاتحاد.

وفي هذه الرسالة، أعرب الرئيس عن امتنانه للحكومة والشعب الروسيين لاستضافتهما هذه القمة، وهنّأ قادة الدول الحاضرة في القمة بمناسبة حلول العام الجديد.

أشار بزشكيان إلى أنه كما أعلنتُ في القمة السابقة، فإن التعاون بين إيران ودول الاتحاد الأوراسي يُمثل استراتيجية طويلة الأمد لبناء منطقة قوية من خلال تعزيز السيادة الوطنية، وتيسير النقل والتجارة، ودعم أمن الطاقة، وتطوير التكنولوجيا، وإنشاء بنية تحتية مالية ومصرفية مشتركة، وزيادة التواصل بين الشعوب.