إعلان عن بدء جولة جديدة من العمليات النفسية من قبل اسرائیل حول الهجوم علی ایران

أعلن مصدر مطلع عن بدء جولة جديدة من العمليات النفسية من قبل الکیان الإسرائيلي حول الهجوم على إيران.

أعلن مصدر مطلع عن بدء جولة جديدة من العمليات النفسية من قبل الكيان الإسرائيلي حول الهجوم على إيران، وصرح قائلًا: "تم تعميم هذه التعليمات على شبكة من جهات الاتصال الإعلامية والسياسية وشبه التحليلية على المستوى الدولي".

وأضاف: "يتمثل الهدف الرئيسي لهذه العملية في الإيحاء بخيار عسكري وشيك ضد إيران وخلق شعور بالإلحاح في الرأي العام الغربي، في حين أن الأدلة على أرض الواقع لا تشير إلى استعداد عملي للعمل المباشر.".

وأوضح مصدر مطلع: إن تضخيم القوة العسكرية، وتسليط الضوء على الخلافات الداخلية الإيرانية، وحشد دعم الحلفاء الغربيين، عناصر أساسية في هذا النهج من العمليات النفسية، الذي يُعاد إنتاجه عبر وسائل الإعلام الرئيسية، ومراكز الأبحاث، ومصادر أمنية مقربة من تل أبيب.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من بناء هذا الجو هو زيادة الضغط السياسي والنفسي، والتأثير على الحسابات الإقليمية، وإدارة المناخ الدبلوماسي.

وأضاف المصدر نفسه: أن التجارب السابقة تُظهر أن فعالية هذه العمليات، دون تحركات ميدانية حقيقية، محدودة ومؤقتة، وتعتمد في الغالب على الإعلام والتأثير النفسي.