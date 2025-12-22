الرئيس بزشكيان: التعاون بين إيران والاتحاد الأوراسي يرسي دعائم منطقة قوية

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، في رسالة وجهها إلى اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أن التعاون بين إيران والدول الأعضاء في هذا الاتحاد يمثل استراتيجية طويلة الأمد لبناء منطقة قوية من خلال تعزيز السيادات الوطنية.

وافادت السفارة الإيرانية في موسكو، ان السفير كاظم جلالي، تلا رسالة الرئيس مسعود بزشكيان في قمة الاتحاد الأوراسي التي افتُتحت مساء الأحد ، بحضور رؤساء روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، ورئيس وزراء أرمينيا، بصفتهم الدول الأعضاء الخمس في هذا الاتحاد، والتي استضافتها مدينة سانت بطرسبرغ.

وفي هذه الرسالة، أعرب الرئيس بزشكيان عن امتنانه للحكومة والشعب الروسيين لاستضافتهما هذه القمة، وهنأ قادة الدول المشاركة فيها بمناسبة حلول العام الجديد.

واضاف: "كما أعلنتُ في القمة السابقة، فإن التعاون بين إيران ودول الاتحاد الأوراسي يُمثل استراتيجية طويلة الأمد لبناء منطقة قوية من خلال تعزيز السيادات الوطنية، وتيسير النقل والتجارة، وتحسين أمن الطاقة، وتطوير التكنولوجيا، وإنشاء بنية تحتية مالية ومصرفية مشتركة، وزيادة التواصل بين الشعوب".

*يمكن للاتحاد الأوراسي أن يكون نموذجًا ناجحًا للتكامل الإقليمي

وأكد الرئيس بزشكيان: "أنا على يقين من أنه بالاعتماد على القواسم المشتركة الثقافية والتاريخية، والاستفادة من ميزة التقارب الجغرافي، يُمكننا تقديم نموذج ناجح للتكامل الإقليمي. فلنعمل، ببذل جهد كبير وعزيمة راسخة، على تحويل هذه الفرصة التاريخية إلى نقطة تحول نحو نمو مشترك".

وأضاف: "المستقبل للأمم التي تُمهّد الطريق للتقدم من خلال التعاون والثقة المتبادلة".

*إيران تسعى إلى لعب دور فاعل في الآليات الإقليمية ومتعددة الأطراف

وتابع بزشكيان: "جمهورية إيران الإسلامية تولي أهمية متزايدة للآليات الإقليمية ومتعددة الأطراف؛ ونسعى دائمًا إلى أن نكون عضوًا وشريكًا فاعلًا وموثوقًا في الترتيبات والتكتلات الإقليمية".

وأضاف: "إن التواجد الفاعل لجمهورية إيران الإسلامية في منظمات مثل منظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، ومجموعة البريكس (BRICS)، ومنظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني النامية (D8)، ومنتدى الحوار الآسيوي للتعاون (ACD)، ورابطة دول حوض المحيط الهندي (IORA)، ومنظمة شنغهاي للتعاون، خير دليل على ذلك".

*الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يحتل مكانة خاصة في الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية

وتابع قائلا: "لا شك أن للاتحاد الاقتصادي الأوراسي مكانة خاصة في السياسة الخارجية والدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية إيران الإسلامية، وسيؤدي تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بينهما والحصول على صفة مراقب في هذا الاتحاد إلى حضور فاعل ومثمر في أنشطة هذه المؤسسة الاقتصادية الهامة في هذه المنطقة الجغرافية".

واردف: "في عالمنا اليوم، يُعدّ التقارب الاقتصادي والتعاون الإقليمي مفتاح النمو المستدام والازدهار المشترك. وقد اجتمعنا اليوم للتركيز على أهمية هذا التعاون وآفاقه المستقبلية."

وأكد الرئيس الايراني: "يُجسّد هذا الاجتماع الهام العزم المشترك للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وجمهورية إيران الإسلامية على توسيع التعاون الاستراتيجي في مجالات متنوعة وهامة كالتجارة والطاقة والنقل والتقنيات الحديثة."

*اتفاق التجارة الحرة اتاح منصةً ملائمةً لزيادة حجم التبادل التجاري بين إيران وأوراسيا

وفي جزء آخر من كلمته، صرّح الرئيس بزشكيان: "يُمثّل تطبيق اتفاق التجارة الحرة بين جمهورية إيران الإسلامية والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي منذ مايو 2025 أهم إنجازات هذا العام، وخطوةً هامةً نحو تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية."

وأضاف: لقد أتاحت هذه الاتفاقية فرصًا فريدة للاقتصادات الوطنية ورجال الأعمال في الدول المتعاقدة، ووفرت منصة مناسبة لزيادة حجم التبادل التجاري، وقد ساهمت بالفعل في زيادة حجم التجارة بينها.

*سنشهد طفرة في التجارة مع أوراسيا

واكد على أن القدرة التجارية لإيران والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أعلى بكثير من حجم التجارة الحالي، وأن هذا التوجه سيستمر في النمو، وبإذن الله، سنشهد طفرة في التجارة بينها.

وأشار إلى مشاركة ايران رفيعة المستوى في قمتين واجتماعين للمجلس الدولي (اجتماع رؤساء الوزراء) للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، قائلاً: "إن المشاركة الفعالة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعلى اجتماعات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تُظهر عزمنا وإرادتنا على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع جميع الدول الأعضاء الخمس في الاتحاد".

ولفت إلى أن وزير الصناعة والمناجم والتجارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، برفقة نظيره في اللجنة الاقتصادية الأوراسية، عقد اجتماعاً للجنة المشتركة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، حيث استعرضا آخر مستجدات تنفيذ الاتفاقية والتحديات القائمة، وأقرا خارطة طريق لتنفيذها بشكل أكثر فعالية.

*إيران ستستضيف اجتماع وزراء التجارة الأوراسي ومعرض أوراسيا

وفي إشارة إلى خطط إيران لاستضافة اجتماع وزراء التجارة الأوراسي بالتزامن مع معرض أوراسيا الدولي الرابع للتجارة (إكسبو أوراسيا)، بمشاركة مسؤولين ونشطاء اقتصاديين ورجال أعمال من الدول الأعضاء في الاتحاد وبعض الدول المجاورة، في فبراير 2026 في طهران، أعرب الرئيس بزشكيان عن أمله في حضور رجال الأعمال والنشطاء الاقتصاديين والمسؤولين المدعوين في هذا الحدث التجاري الهام.

وفي الجزء الأخير من الرسالة، تمنى الرئيس بزشكيان النجاح والازدهار والآفاق المشرقة للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وأعرب عن تقديره لأنشطة بيلاروسيا خلال فترة رئاستها للاتحاد في عام 2025، وتمنى لكازاخستان النجاح في المضي قدماً ببرامج الاتحاد خلال فترة رئاستها في عام 2026.

يذكر ان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو اتحاد اقتصادي حكومي دولي يضم بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا. أما الأعضاء المراقبون النشطون في الاتحاد فهم جمهورية إيران الإسلامية وأوزبكستان وكوبا. انضمت إيران إلى الاتحاد بصفة مراقب قبل عام .

وقّعت جمهورية إيران الإسلامية والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الأوراسي اتفاقية تجارة حرة قبل عامين ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قبل 7 اشهر، بعد استكمال الإجراءات القانونية في الدول المتعاقدة، وألغت بموجبها الأطراف الرسوم الجمركية على 87% من السلع.

بعد ذلك، وقبل نحو 3 اشهر ، وخلال اجتماع استضافه الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اتخذت إيران والاتحاد خطوة عملية لتحديد أجندة الفترة من 2025 إلى 2028 وإزالة الحواجز غير الجمركية.