جنرال صهيوني يحذّر: الصواريخ الإيرانية تهديد وجودي والكيان لا يملك دفاعًا مضمونا

حذّر العميد احتياط في جيش الكيان المحتل، زفيكا فوغل، اليوم الاثنين، من القوة الصاروخية الإيرانية التي باتت تربك الحسابات الصهيونية، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا وجوديًا للكيان.

زعم فوغل لإذاعة "104 إف إم" العبرية، أن "القرار ضد إيران يتطلب مبادرة وعزيمة، فالشرط الأساسي ليس الدفاع بل العزيمة، إذا عرفنا كيف نتصرف بحكمة، يمكننا إزالة التهديد لسنوات، كما أن الردع يتطلب إثبات استعدادنا لجعل العدو يدفع ثمنًا لا يرغب في دفعه".

وأضاف أنه "من الأفضل على جيش الكيان أن يكون على أهبة الاستعداد"، مشيرًا إلى أن "إيران تساعد حزب الله وحماس مرة أخرى، قائلا: "لا أعرف ما هو الوضع النووي، لكن من الجيد أن نتنياهو سافر إلى أمريكا لتنسيق المزيد من الإجراءات مع ترامب".

وأكد أنه "لا يمكن للكيان أن تتحمل صواريخ بعيدة المدى بالكمية والنوعية التي تنتجها إيران، إنه تهديد وجودي".

وتابع: "حتى أقل من 12 ألف صاروخ يشكل تهديدًا وجوديًا، ليس لدينا نجاح بنسبة 100% ضد مثل هذا التهديد، لقد اكتشفنا أن الدفاع ليس مجال تفوقنا، إلا أنه في الهجوم نحقق أفضل النتائج لأمن المستوطنين".

وفيما يتعلق بدروس القتال في غزة، قال فوغل: "إذا لم ندرك مكاسب الحرب، فسندفع ثمنًا باهظًا. حماس ليس لديها ما تخسره، فهي لا تتضرر من الضربات العسكرية وحدها"، مضيفًا أن "ينطبق المبدأ نفسه على إيران: يجب أن نلحق الضرر بالأشياء التي تسمح للنظام بالبقاء ، ليس فقط السلاح النووي".