عراقجي: أوقفنا إتصالات مع ویتکوف/ مستعدون لإتفاق عادل

أکد وزیر الخارجية عباس عراقجي أنه کان علی إتصال مع کبیر المفاوضین الأمریکیین، ستیف ویتکوف سابقا ولیس في هذه الأیام لأننا قررنا منذ أشهر وقف هذه الإتصالات.
تأريخ النشر: 21 December 2025

أکد وزیر الخارجية عباس عراقجي أنه کان علی إتصال مع کبیر المفاوضین الأمریکیین، ستیف ویتکوف سابقا ولیس في هذه الأیام لأننا قررنا منذ أشهر وقف هذه الإتصالات.

وقال عراقجي اننا أجرینا خمس جولات من المفاوضات مع الولایات المتحدة الأمریکیة وکنا قد حددنا جولة سادسة من المفاوضات لـ15 یونیو/حزیران لکن قبل یومین منها شن الکیان الإسرائیلي هجمات علینا دون أي إستفراز مسبق وکانت هذه الهجمات غیرقانونية وانضمت إلیها الولایات المتحدة الأمریکیة.

وصرح وزیر الخارجية أننا مستعدون لإتفاق عادل ومتوازن یحصل عبر التفاوض لکننا غیر جاهزین للرضوخ للإملاءات.

وقال عراقجي اننا مستعدون للطمأنة بشأن سلمیة برنامجنا النووي وبقائه سلمیا إلی الأبد وهذا نفس العمل الذي قمنا به في عام 2015 مضیفا: نحن قبلنا حینذاك بناء الثقة بشأن الطبیعة السلمية لبرنامجنا مقابل رفع العقوبات وکان المسار ناجحا.

وذکر وزیر الخارجية أنه من المؤسف جدا أن الوکالة الدولیة للطاقة الذریة ومدیرها لم یتمکنا من إدانة الإعتداء والهجوم علی منشآة نووية سلمية خاضعة لرقابة الوکالة.

وفي سیاق آخر، قال اننا مازلنا عضوا ملتزما بمعاهدة (NPT) ومستعدون للتعاون مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة لکن لدینا سؤال بسیط من الوکالة: رجاء قولوا لنا کیف یجب تفتیش منشآة نووية تعرضت للهجوم، وتابع: لا یوجد رد علی هذا السؤال لأنه لا توجد سابقة في هذا الشأن.

