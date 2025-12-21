النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۴مشاهدات
‍ پ

عارف: الحكومة تسعى إلى تحقيق النصر في الحرب الاقتصادية للأعداء ضد إيران

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف": إن الحكومة الإیرانیة تسعی إلى حل المشاکل الاقتصادية للشعب، وإدارة اقتصاد البلاد، وتتحقيق النصر في الحرب الاقتصادية التي شنها الأعداء ضد البلاد وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات الأخرى.
رمز الخبر: ۷۲۲۳۸
تأريخ النشر: 21 December 2025

عارف: الحكومة تسعى إلى تحقيق النصر في الحرب الاقتصادية للأعداء ضد إيران

وأعرب "عارف" خلال اجتماع مشترك بين النائبين الأولين للسلطتين القضائية والتنفيذية الیوم الأحد ،عن تقديره لدعم السلطة القضائية في دفع البرامج الاقتصادية للحكومة إلی الأمام،لا سيما في حل المشاکل الاقتصادية للشعب في ظل الظروف الراهنة للبلاد.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية أن الاجتماعات المشتركة للحكومة مع السلطات الأخرى تتماشى مع التعاطف وتعزيز التماسك الداخلي لحل مشاكل البلاد.

وفي إشارة إلى الحرب الاقتصادية التي شنها الأعداء ضد البلاد والشعب بعد هزيمتهم في الحرب التي فرضها الکیان الصهيوني على إيران لمدة 12 يوماً صرح قائلاً: "تسعى الحكومة، بالتشاور والتعاون مع السلطات الأخرى، إلى حل المشاکل الاقتصادية للشعب، وإدارة اقتصاد البلاد، وتتحقيق النصر في الحرب الاقتصادية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
الجيش الأميركي يستنسخ مسيّرة "شاهد" الإيرانية باسم "لوكاس"
عراقجي: أوقفنا إتصالات مع ویتکوف/ مستعدون لإتفاق عادل
سوریا بعد عام علی رحیل الأسد.. ماذا یقول المواطنون والخبراء؟
عارف: الحكومة تسعى إلى تحقيق النصر في الحرب الاقتصادية للأعداء ضد إيران
العراق ينفي تلقي تحذيرات عربية حول ضربات محتملة
عراقجي يؤكد على دعم إيران لفنزويلا في مواجهة التهديدات الأمريكية
"منظمة أطباء بلا حدود" تحذر من ظروف كارثية في غزة خلال فصل الشتاء
عارف : للمكتبة الوطنية دور مهم في التصدي لمخطط الـ"إيرانوفوبيا"
عراقجي: رؤية وزارة الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية موضوعية وواقعية وعملية
العميد وحيدي: التصريحات والأساليب الدعائية التي يعتمدها الكيان الإسرائيلي لن تحقق له أيّ مكاسب