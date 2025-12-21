عارف: الحكومة تسعى إلى تحقيق النصر في الحرب الاقتصادية للأعداء ضد إيران

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف": إن الحكومة الإیرانیة تسعی إلى حل المشاکل الاقتصادية للشعب، وإدارة اقتصاد البلاد، وتتحقيق النصر في الحرب الاقتصادية التي شنها الأعداء ضد البلاد وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات الأخرى.

وأعرب "عارف" خلال اجتماع مشترك بين النائبين الأولين للسلطتين القضائية والتنفيذية الیوم الأحد ،عن تقديره لدعم السلطة القضائية في دفع البرامج الاقتصادية للحكومة إلی الأمام،لا سيما في حل المشاکل الاقتصادية للشعب في ظل الظروف الراهنة للبلاد.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية أن الاجتماعات المشتركة للحكومة مع السلطات الأخرى تتماشى مع التعاطف وتعزيز التماسك الداخلي لحل مشاكل البلاد.

وفي إشارة إلى الحرب الاقتصادية التي شنها الأعداء ضد البلاد والشعب بعد هزيمتهم في الحرب التي فرضها الکیان الصهيوني على إيران لمدة 12 يوماً صرح قائلاً: "تسعى الحكومة، بالتشاور والتعاون مع السلطات الأخرى، إلى حل المشاکل الاقتصادية للشعب، وإدارة اقتصاد البلاد، وتتحقيق النصر في الحرب الاقتصادية.