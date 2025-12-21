العميد وحيدي: التصريحات والأساليب الدعائية التي يعتمدها الكيان الإسرائيلي لن تحقق له أيّ مكاسب

النص الأصلي
رمز الخبر: ۷۲۲۳۲
تأريخ النشر: 21 December 2025

 علق نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد أحمد وحيدي على زيارة نتنياهو المرتقبة للولايات المتحدة والتهديدات الإسرائيلية المستمرة لبلاده. ماذا قال للميادين؟

شدد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أحمد وحيدي، على أنّ الكيان الإسرائيلي يواجه مشكلات جسيمة وهذا ما بات واضحاً للجميع، مؤكداً أنّه لم يحقق أيّاً من أهدافه في الحرب ضد إيران.

وقال وحيدي في تصريحاتٍ للميادين إنّ "طهران تراقب جميع التطورات عن كثب وتضع كل القضايا تحت متابعة دقيقة".

كما أشار إلى أنّ "الكيان الإسرائيلي يحاول أن يظهر نفسه بصورة مغايرة عن الواقع ويحاول أن يخفي ضعفه وذلك عبر تنفيذ حرب إعلامية ونفسية ضدنا".

كلام وحيدي جاء تعليقاً على زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المرتقبة للولايات المتحدة والتهديدات الإسرائيلية المستمرة لبلاده، إذ لفت إلى أنّ الكيان الإسرائيلي يسعى إلى التغطية على "الهزيمة القاسية التي مُني بها في حرب الأيام الاثني عشر، من خلال التهديدات والتحرّكات الأخيرة".

وشدد وحيدي على أنّ التصريحات والأساليب الدعائية التي يعتمدها الكيان الإسرائيلي لن تحقق له أيّ مكاسب، مشيراً إلى أنّ الكيان يقف اليوم وحيداً ومعزولاً ويتخبّط في محاولاتٍ يائسة للنجاة.

وقبل أيام، أعلن حرس الثورة في إيران، أنّ الاحتلال الإسرائيلي لم ينجح سوى في تدمير أقل من 3% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، مؤكداً أنّ القدرات الصاروخية الإيرانية ما زالت فاعلة وقادرة على العمل.

