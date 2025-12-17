جلالي: نحن نتجه نحو شراكة استراتيجية شاملة مع روسيا

كتب كاظم جلالي، سفير إيران لدى موسكو، على حسابه في "ایکس": "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة؛ هی رسم خارطة طريق للمستقبل؛ فللعلاقات الإيرانية الروسية جذور تاريخية، لكن ما يُميّز هذه المرحلة هو الانتقال من مجرد علاقات جوار أو علاقات تكتيكية."

وأضاف: "يمكن وصف وتحليل زيارة معالي الدكتور عراقجي، وزير خارجية بلادنا، إلى موسكو في هذا السياق، بأننا نتجه نحو شراكة استراتيجية شاملة تضمن المصالح طويلة الأمد للدولتين والشعبين. في عالم سريع التغير، لا يُعدّ فهم هذه الشراكة مجرد نقاش سياسي، بل هو مفتاح الاستقرار والتنمية في منطقتنا."