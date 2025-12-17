التقى وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي اليوم الاربعاء مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف في موسكو.

عراقجي: العلاقات بين طهران وموسكو تتمعق يومًا بعد يوم و لدينا مواقف مشتركة بشأن قضايا عديدة

التقى وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي، اليوم الاربعاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو وأجرى معه محادثات.

وقال وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه نظيره الروسي في موسكو: "أود أن أشكركم جزيل الشكر على دعوتكم لي وللوفد المرافق لي. وكما ذكرتم، فقد كانت مشاوراتنا مستمرة ووثيقة، دائماً وعلى جميع المستويات"، مضیفا: "نُقدّر دعم روسيا لإيران في حرب الأيام الاثني عشرة..تتعمّق العلاقات بين طهران وموسكو يومًا بعد يوم".

وأكد عراقجي: "لحسن الحظ، لدينا مواقف مشتركة بشأن قضايا عديدة وفي مواجهة سياسات أمريكا الأحادية، فإن مواقفنا هي نفسها. لطالما دعمنا بعضنا بعضًا وعلاقاتنا تزداد متانةً يومًا بعد يوم".

وصرح ان مجال الطاقة هو أحد مجالات التعاون بين إيران وروسيا وهناك العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة بيننا حول كيفية التعامل مع العقوبات، وكيفية إقامة تعاون في مجال نقل الغاز والنفط وبيعه.

وتابع: "نؤيد موقف روسيا في إدانة الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران. من الضروري التشاور بشأن مستقبل هذه التطورات"، مبینا: "اليوم، لدينا فرصة لمراجعة تفاصيل علاقاتنا بمزيد من التفصيل وتعزيز التنسيق. كما لدينا فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية".

وأوضح وزير الخارجية الايراني: "التقى رئيسا إيران وروسيا خمس مرات خلال العام ونصف العام الماضيين وقد التقيت أنا وسعادتكم بانتظام في موسكو وطهران ودول أخرى">

واضاف: "تتميز العلاقات الإيرانية الروسية بشموليتها وتعدد أبعادها، إذ تشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية والأمنية"، مؤكدا: "المشاورات بين إيران وروسيا مستمرة وعلى مستوى عالٍ من التعاون".

ومن المقرر توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الخارجية للبلدين خلال هذا الاجتماع.