العميد فدوي: لم تنجح مؤامرات الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذا دليل على قوة ثورتنا

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني في إشارة إلى الحرب الهجینة التي يشنها الاستكبار العالمي ضد الأمة الإيرانية: لم تنجح مؤامرات الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية قط، وهذا دليل على قوة الثورة الإسلامية.

اعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري، العميد علي فدوي، في حفل إحياء أسبوع البحث العلمي الذي أقيم صباح اليوم في جامعة الامام الحسين (عليه السلام)، أن العلم النافع هو علم يجب السعي إليه، وأشار إلى أهمية البحث العلمي في المجتمع، قائلاً: لقد تطورت أدوات البحث العلمي اليوم بشكل كبير، وبالتالي ارتفعت توقعات الباحثين. يجب أن نطالب الباحثين بتوسيع نطاق البحث العلمي، لأن هناك العديد من القضايا في البلاد التي تحتاج إلى حل.

وأكد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، مُشيرًا إلى اعتمادنا على اليقينيات التي نؤمن بها، أن الله لم يُهمل عباده شيئًا، بل وفّر لهم كل ما يحتاجونه حتى النهاية.

وأضاف، مُشددًا على قدرتنا على بلوغ أي مستوى من المعرفة، أن علينا حلّ قضايا الدولة والثورة وجغرافيا إيران، ولن يحلّها أحد سوانا. لدينا العديد من المفكرين والعلماء والمثقفين، لذا يجب أن نتكاتف للنهوض بالقطاع العلمي في المجتمع.

وفي سياق آخر من خطابه، أشار العميد فدوي إلى عداء "الشيطان الأكبر" (أمريكا) ونظام الهيمنة ضد الثورة الإسلامية، قائلًا: "لقد هاجم "الشيطان الأكبر" الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية. ولم يتراجع عداء الأعداء وعقوباتهم المفروضة على بلادنا قط".

وأكد أن الحرس الثوري والنظام وأفراد المجتمع والشهداء قد أدوا واجبهم في مواجهة الاعداء، قائلاً: إن مؤامرات الأعداء ضد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تنجح قط، وهذا دليل قاطع على قوة الثورة الإسلامية.

وأشار نائب القائد العام للحرس الثوري، مشدداً على ضرورة استغلال القدرات المحلية والاعتماد على الذات، إلى أن الشهداء أثبتوا قدرتنا على تحقيق أهدافنا، وهم يذكروننا بذلك باستمرار.