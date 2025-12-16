اللواء موسوي: التحسين المستمر لقدرات الدفاع الجوي یعد من أولويات البلاد

وقال اللواء "عبد الرحيم موسوي" في معرض إشارته إلى الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك خلال تفقده مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي: إن التحسين المستمر والدائم لقدرات الدفاع الجوي لإيران الإسلامية هو أحد أولويات البلاد".

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي الإيرانية لقد اتخذت خطوات كبيرة وهامة في مجال تعزيز وتحسین قدرات الدفاع الجوي للبلاد خلال الأشهر القليلة الماضية بفضل تضحياتها وتفانيها وباستخدام معارفها وخبراتها وهمتها العالیة.

وقال اللواء موسوي في جزء آخر من تصریحاته: إن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإیراني والحرس الثوري الإسلامي، أذرع قوية موثوقة وذات قيمة يمكنها مساعدة مقر الدفاع في تطوير استراتيجيات وأهداف جديدة،کما يمكن لهذه القوات أن تلعب دوراً أساسياً في تعزيز القدرات الكمية والنوعية، واستخدام أنظمة حديثة ومتطورة، وموارد بشرية ملتزمة وشجاعة وفعالة، وتعزيز الدرع الدفاعي لشبكة الدفاع الجوي المتكاملة، من أجل مواجهة التهديدات بنجاح، وذلك بالتنسيق مع القوات والمنظمات الأخرى النشطة والمسؤولة.