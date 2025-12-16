متحدث الخارجیة: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية

اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" عن اسفه حيال إصرار الإمارات العربية المتحدة علی تکرار إدعاءاتها الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث (تنب الكبرى وتنب الصغرى وبوموسى)؛ مؤکدا أن الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية.

ورفض "بقائي" في تصريح نشر عنه اليوم الاثنين، الإدعاء الكاذب بشأن الجزر الإيرانية الثلاث في البيان الذي صدر في ختام زيارة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إلى الإمارات العربية المتحدة؛ وأعرب عن أسفه لإصرار الإمارات على إساءة استخدام حضور أي وفد دبلوماسي في هذا البلد لطرح مطالب إقليمية ضد إيران.

كما أدان متحدث الخارجية تكرار الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث (تنب الكبرى وتنب الصغرى وبو موسى) الوارد في البيان الختامي لزيارة وزير الخارجية الصيني إلى الإمارات.

وأکد بقائي، بأن "الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية وأي مطالبة إقليمية ضدها تتعارض بشكل واضح مع مبدأ احترام السلامة الإقليمية للدول وحسن الجوار".

یذکر أن وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" زار دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جولته الإقليمية، والتقى مسؤولين في هذا البلد، بينما كررت الحكومة الإماراتية إدعاءاتها الكاذبة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث في البيان الختامي لهذه الزیارة.