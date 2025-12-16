إيران وبيلاروسيا تدعمان بعضهما البعض في مجال العقوبات

صرح وزير خارجية بيلاروسيا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني: "تدعم إيران وبيلاروسيا بعضهما البعض في مجال العقوبات".

عُقد مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري خارجية إيران وبيلاروسيا.

قال وزير خارجية بيلاروسيا، مكسيم ريجينكوف، خلال الاجتماع: "تدعم إيران وبيلاروسيا بعضهما البعض في مجال العقوبات. آمل أن تُسهم هذه الزيارة في إطلاق مشاريع جديدة بين البلدين".

وأضاف وزير خارجية بيلاروسيا: "نحن على استعداد لمناقشة النقاط المشتركة التي من شأنها أن تُفيد شعبي البلدين".

وتابع عراقجي الاجتماع قائلاً: "قبل محادثاتي مع معالي الوزير، أجريتُ حوارًا بنّاءً للغاية مع رئيس بيلاروسيا. لطالما اتسمت العلاقات الإيرانية البيلاروسية بالدفء والود والاحترام المتبادل، وسنواصل هذه العلاقات".

وأضاف وزير الخارجية الايراني: "نحن ممتنون لأصدقائنا في بيلاروسيا لإدانتهم العدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران. نحن نوظف كافة الإمكانيات المتاحة في البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.

وأضاف: "تُعدّ زيارة رئيسي البلدين نقطة تحوّل في العلاقات. وقد عُقد الأسبوع الماضي اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين، والذي أسفر عن نتائج إيجابية".

وقال: "يتمتع البلدان بحضور في منظمات دولية، منها مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون. ويخضع البلدان لعقوبات أحادية الجانب. كما أنهما عضوان في مجموعة أصدقاء الميثاق، التي عقدنا معها اجتماعاً مشتركاً على هامش الجمعية العامة".

وأضاف: "أجرينا محادثات مثمرة للغاية قبل هذا الاجتماع، أكدنا خلالها على خارطة طريق للمستقبل للاستفادة من الإمكانيات المتاحة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وأكد عراقجي: "أنا متفائل جداً بمستقبل العلاقات الإيرانية البيلاروسية".