بقائي: الكيان الصهيوني يواصل قتل أطفال غزة إلى أقصى حد ممكن، مستخدما التكنولوجيا الأمريكية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "إسماعيل بقائي"، بشأن تركيز الكيان الصهيوني على قتل أطفال غزة إلى أقصى حد ممكن، مستخدما التكنولوجيا الأمريكية: هذا ليس إلا قسوة ووحشية بالمعنى الحقيقي للكلمة.
تأريخ النشر: 14 December 2025

وكتب بقائي على حسابه عبر منصة "إیکس"، بشأن تركيز الكيان الصهيوني على قتل أطفال غزة إلى أقصى حد ممكن، باستخدام التقنيات والبيانات التي توفرها الشركات الأمريكية: تشرح المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية "فرانشسيكا ألبانيز"، كيف يستخدم الكيان الصهيوني البيانات والتقنيات التي توفرها الشركات الأمريكية لإبادة الفلسطينيين وقتل الأطفال. هذا ليس إلا قسوة ووحشية بكل ما تحمله الكلمة من معنى!

وكشفت ألبانيز في مقابلة مع المعلق الأمريكي "تاكر كارلسون"، أن شركات أمريكية مثل أمازون ومايكروسوفت زودت "إسرائيل" ببيانات ومعلومات عن الفلسطينيين، مما مكّن "إسرائيل" من إنشاء أنظمة لقتل الفلسطينيين جماعياً.

وأضافت: على سبيل المثال، سمح برنامج يُدعى "أين أبي؟" للجيش الصهيوني بتتبع الفلسطينيين واستهدافهم عندما يكونون مع عائلاتهم.

