بوتين: العلاقات بين إيران وروسيا تشهد تطورا متسارعا في مختلف المجالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان على هامش اجتماع السلام والثقة الدولي في تركمانستان، أن العلاقات بين موسكو وطهران تشهد تطوراً متسارعاً في مختلف المجالات.

قال بوتين في مستهل اللقاء موجهاً حديثه إلى الرئيس بزشكيان: "يرجى نقل تحياتي الحارة إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران، آية الله السد علي الخامنئي"، مؤكدا على متانة العلاقات بين البلدين.

وأوضح الرئيس الروسي أن موسكو وطهران تتفاوضان حالياً بشأن توسيع التعاون في قطاعي الغاز والكهرباء، مضيفاً أن التعاون الثنائي يشمل أيضاً مشروع محطة بوشهر النووية، وتطوير البنى التحتية، والممر الدولي للنقل.

من جهته أكد الرئيس بزشكيان خلال اللقاء على عزم طهران على تنفيذ اتفاقية الاستراتيجية الشاملة مع روسيا وقال: نعرب عن امتناننا وتقديرنا لمواقف روسيا في الدفاع عن السياسات الدولية للجمهورية الإسلامية.

وأضاف بزشكيان: اتابع أسبوعيًا مشروع خط سكة حديد رشت-أستارا لاستكمال الممر الشمالي-الجنوبي، وسيتم الاستحواذ على مساره بالكامل بحلول نهاية العام.