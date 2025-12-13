الرئيس بزشكيان: ايران عازمة على تنفيذ وتفعيل الاتفاقية الشاملة مع روسيا

أكد الرئيس الإيراني، خلال لقائه بنظيره الروسي، عزم طهران على تنفيذ الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا، قائلاً: "نحن عازمون على تنفيذ وتفعيل الاتفاقية التي وقعناها، ونتوقع من الجانب الروسي تسريع وتيرة تنفيذ هذه الاتفاقيات بيننا وإتمامها".

على هامش قمة السلام والثقة الدولية في تركمانستان، بعد ظهر اليوم الجمعة أعرب مسعود بزشكيان، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ارتياحه للمستوى الممتاز والمتنامي للعلاقات بين طهران وموسكو، وأشاد بدعم روسيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية.

وأكد الرئيس عزم طهران على تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين البلدين، قائلاً: "نحن عازمون على تنفيذ الاتفاقية الموقعة وتفعيلها. ويجري العمل على تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في مجالات محطات الطاقة والنقل والطرق السريعة. وفيما يتعلق بالممر، ستوفر إيران كافة الظروف اللازمة لتنفيذ هذا المشروع بحلول نهاية العام. ونتوقع من الجانب الروسي تسريع وتيرة تنفيذ هذه الاتفاقيات وإتمامها".

كما أشار بزشكيان إلى أهمية تطوير ممرات الشمال-الجنوب والشرق-الغرب، قائلاً: "يجري العمل على هذه الممرات بوتيرة متسارعة، ومن المؤكد أن توجيهاتكم ستساهم في تسريع تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية الهامة".

ووصف الرئيس التعاون الزراعي بين البلدين بأنه بالغ الأهمية، مضيفاً: "يمكن تطوير هذا النموذج في مجالات أخرى أيضاً. ليس أمامنا خيار سوى التعاون المشترك، لا سيما في إطار المنظمات الدولية والإقليمية مثل شنغهاي ومجموعة بريكس، لمواجهة الأحادية".