في رسالة إلى نظيره الإيراني، أكد وزير الخارجية اللبناني استعداد بيروت لبدء مرحلة جديدة من العلاقات البنّاءة مع طهران في إطار الاحترام الكامل لسيادة البلدين.

وزير الخارجية اللبناني يعلن استعداد بلاده لإقامة عهد جديد من العلاقات البنّاءة مع إيران

في رسالة رسمية إلى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اعتذر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي عن عدم قبول دعوة طهران للقيام بزيارة رسمية في الوقت الراهن.

ووفقًا لما ورد في موقع النشرة الإخبارية، أوضح رجي أن عدم قبول الدعوة لا يعني رفض الحوار، وإنما لعدم توافر الظروف المناسبة لمثل هذا الاجتماع في الوقت الحالي.

وفي هذه الرسالة، جدد رجي دعوته لعراقجي لعقد اجتماع ثنائي في دولة ثالثة محايدة، يتفق عليها الجانبان.

وأكد رجي مجددًا على "استعداد لبنان التام لإقامة عهد جديد من العلاقات البنّاءة مع إيران قائم على الاحترام المتبادل".

كما صرّح وزير الخارجية اللبناني بأنه "يؤمن إيماناً راسخاً بأن بناء دولة قوية لا يتحقق إلا عندما تحتكر الحكومة والجيش الوطني حيازة الأسلحة، وعندما تتخذ الحكومة الرسمية في البلاد قرارات الحرب والسلام".