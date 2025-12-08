غريب آبادي: ألحقنا أضرارًا جسيمة بالكيان الصهيوني في الحرب

قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية لم يُنشر سوى جزء من هذا الضرر، وإسرائيل نفسها منعت نشر كامل حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية

قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية، إلى أنه لا ينبغي النظر إلى الكيان الصهيوني على أنه إسرائيل فقط، وأوضح: "الکیان الصهيوني يعني الدول الغربية، أي الولايات المتحدة، أي أسلحة تمتلكها الولايات المتحدة تكون في متناول هذا الکیان. يعني الکیان الصهيوني أن أي إجراءات دفاعية أو دفاعية لدى بعض الدول الأوروبية تكون في متناول هذا الكيان. لم تكن هذه الحرب حربًا بين إيران والکیان الصهيوني؛ بل جميعهم شاركوا فيها".

وأضاف: "لم يُنشر سوى جزء من هذا الضرر، وإسرائيل نفسها منعت نشر كامل حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية. للأسف، بُثّ كل شيء بشفافية داخل البلاد، سواءً في مقاطع فيديو على الهواتف المحمولة أو حتى عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وشاهد الإسرائيليون بأنفسهم تطورات الأحداث ونتائجها". سواءً أكان ذلك صحيحًا أم خاطئًا، فقد كنا واضحين في هذا الصدد.

قال غريب آبادي، في إشارة إلى ضرورة معرفة ما إذا كنتم قد حققتم أهدافكم الاستراتيجية في الحرب أم لا: "إذا حققتموها، فأنتم منتصرون، وإن لم تحققوها، فقد فشلتم. لم تحقق إسرائيل أهدافها الاستراتيجية وتكبدت هزيمة نكراء".