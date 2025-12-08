النص الأصلي
كازاخستان تعلن عن زيارة بزشكيان إلى أستانا

أعلن المكتب الرئاسي الكازاخستاني يوم الاثنين أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيقوم بزيارة رسمية إلى أستانا يوم الأربعاء، وخلال هذه الزيارة التي تستمر يومين سيتم بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، والنقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة الثقافية والإنسانية بين البلدين.
 أعلنت الرئاسة الكازاخستانية أن زيارة رئيس جمهورية إيران الإسلامية تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

ووفقًا للبرنامج، ستُعقد محادثات رفيعة المستوى، تُناقش خلالها سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، والنقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة الثقافية والإنسانية بين كازاخستان وإيران.

وكان قد أُعلن سابقًا أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين قد تضاعف تقريبًا خلال العامين الماضيين.

وصرّح حامد عسكري، نائب المدير الدولي لغرفة التجارة الإيرانية، سابقًا، بشأن زيارة الرئيس إلى كازاخستان على رأس وفد تجاري كبير: "القطاع الخاص الإيراني مستعد للاضطلاع بدور قيادي في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع كازاخستان".

