النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۱۴مشاهدات
‍ پ

العمید نائيني: عطلنا مصفاة حيفا بدفعتين من الصواريخ، واستهدفنا مركزًا للموساد خلف 36 قتيلا

كشف المتحدث باسم الحرس الثوري الاسلامي، العميد علي محمد نائيني ان القوات المسلحة الإيرانية عطلت مصفاة حيفا بإطلاق دفعتين من الصواريخ، خلال الحرب الاثنى عشر يوما، كما استهدفت مركزًا للموساد خلف الهجوم 36 قتيلا.
رمز الخبر: ۷۲۱۸۸
تأريخ النشر: 07 December 2025

العمید نائيني: عطلنا مصفاة حيفا بدفعتين من الصواريخ، واستهدفنا مركزًا للموساد خلف 36 قتيلا

 قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي اليوم الاحد: بدأت الحرب الاخيرة ضدنا بناءً على سوء تقدير "إيران الضعيفة"؛ مع فكرة استهداف المراكز النووية والصاروخية والقضاء على القادة، وفقدان السيطرة، وانعدام أي إمكانية للرد.

وتابع العميد نائيني: بعد بدء الحرب، كان بعض المسؤولين في حالة انهيار، لكنه قال سماحة قائد الثورة الاسلامية إن "الكيان الصهيوني ارتكب خطأً فادحًا وسيُصبح بائسا" وتحدث إلى الشعب عبر التلفزيون ظهر اليوم نفسه.

وأضاف: في اليوم الأول من حرب الاثني عشر يومًا، كانت القوة التي أظهرتها القوات المسلحة بالغة الأهمية. أُعيد تنظيم التسلسل القيادي على الفور، وعُيّن قادة آخرون، وبعد ساعات قليلة بدأت عملية "الوعد الصادق 3".

وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري: "عمليةٌ مُصممةٌ خصيصًا ومُبتكرةٌ ومُدمجةٌ تعتمد على الحرب الإلكترونية والسيبرانية والصاروخية والطائرات المُسيّرة؛ نظيرًا لنظير. كانت لدينا معلوماتٌ استخباراتيةٌ وقاعدة بياناتٍ كاملة.

وختيم العميد نائيني بقوله: عندما ضربت إسرائيل مركز تخزين الوقود لدينا في طهران، فبعد خمس ساعات، قُصفت مصفاة حيفا مرتين، وهي تحفةٌ من تكنولوجيا الصواريخ الإيرانية، مما أدى إلى تعطيل المصفاة. وعندما ضربوا مركز استخباراتنا، فضربنا مركزا للموساد؛ حيث أدى الى مقتل 36 شخصا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
غريب آبادي: ألحقنا أضرارًا جسيمة بالكيان الصهيوني في الحرب
عراقجي: طهران وباكو اختارتا الحوار لحل أي سوء فهم
مصدر يوضح الحالة الصحية للسيد السيستاني
عراقجي يلتقي وزير خارجية أذربيجان في باكو
كازاخستان تعلن عن زيارة بزشكيان إلى أستانا
عراقجي: استئناف المفاوضات مع امريكا يعتمد على نهجها
من جائزة نوبل إلى جائزة وهمیة للترضية/ما الذي دفع الفيفا لابتكار جائزة سلام لترامب؟
العمید نائيني: عطلنا مصفاة حيفا بدفعتين من الصواريخ، واستهدفنا مركزًا للموساد خلف 36 قتيلا
سيادة إيران على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى لا شك فيها
قائد الحرس الثوري: حرب الـ12 يومًا كانت حربا للتکنولوجیا واذا أخطأ العدو سيتلقى ردا أشد قسوة