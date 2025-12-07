النص الأصلي
اللواء باكبور: القوات البحرية للحرس الثوري مجهزة بجميع الأسلحة اللازمة لمواجهة العدو

أكد القائد العام للحرس الثوري الاسلامي ان القوات البحرية للحرس اصبحت مُجهّزة بجميع الأسلحة اللازمة لمواجهة العدو.
تأريخ النشر: 06 December 2025

صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني خلال المرحلة الثانية من مناورات "القوة" للبحرية للحرس الثوري الإيراني: "القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني مُجهّزة بجميع الأسلحة اللازمة للقتال البحري".

وتجري المرحلة الثانية من مناورات الحرس الثوري الإيراني حاليًا بإطلاق عدد كبير من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز بعيدة المدى.

وقال اللواء باكبور، خلال تنفيذ هذه المرحلة من المناورات: "القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني مُجهّزة بجميع الأسلحة اللازمة للقتال البحري".

وأكد الأدميرال تنكسيري، قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، أن "الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز البحرية للحرس الثوري جُرّبت وفقًا لمبدأ الدفاع السلبي".

