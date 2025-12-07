النص الأصلي
مخاطبا الإمارات.. ولايتي: صبر الشعب الإيراني ليس بلا حدود

خاطب مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية "علي أكبر ولايتي"، حكام دولة الإمارات العربية المتحدة متسائلاً: "هل المزاعم السخيفة المتواصلة بشأن الجزر الإيرانية تتماشى مع تعاونكم مع الدول الاستعمارية؟ مؤکدا أن صبر الشعب الإيراني ليس بلا حدود.
 خاطب "علي أكبر ولايتي"، في تغریدة على منصة إكس، حكام دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة، قائلا: "من الضروري أن نعلن بصراحة نقطة امتنعنا عن التعبير عنها علناً حتى الآن؛ ينبغي توجيه الأسئلة إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة: ماذا كنتم تفعلون في اليمن؟ هل أنتم مهتمون أيضا بامتلاك مضيق باب المندب؟ لماذا احتلتم جزيرة سقطرى؟ وما علاقة ذلك بالمطامع البحرية الأمريكية؟ هل تدعون أيضا ملكيتكم لهذه الجزيرة ومضيق هرمز؟

وتابع بالقول: إن دماء عشرات الآلاف من المسلمين في اليمن والآن في السودان أريقت على الأرض بسبب سياساتكم التوسعية، والآن يجب أن نسأل ماذا تريد الإمارات من السودان ولماذا تعمل على تفكيك هذا البلد؟

وسأل مستشار قائد الثورة الإسلامیة للشؤون الدولية أيضا: هل تتعاونون مع بريطانيا في السودان؟ولماذا، في نظر العديد من المحللين، أثار سلوككم الشكوك حول المحاولة وراء إنشاء "إمبراطورية وهمية عابرة للحدود"؟

وشدد ولايتي: هل تتماشى الادعاءات السخيفة المتتالية بشأن الجزر الإيرانية مع هذا التعاون مع الدول الاستعمارية؟ كيف يُمكن الادعاء بملكية جزيرة بوموسي، التي كانت تابعة لإيران قبل آلاف السنين من تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة؟ إن صبر الشعب الإيراني ليس بلا حدود.

