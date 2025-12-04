النص الأصلي
السفير جلالي: إيران وروسيا يمكنهما إنشاء نظام مشترك للمستقبل الرقمي للعالم

أكد السفير الإيراني لدى موسكو "كاظم جلالي": الیوم، يمكن لإيران وروسيا، إنشاء نظام مشترك للمستقبل الرقمي للعالم بفضل قدراتهما العلمية الهائلة ومكانتهما العالية في الابتكار، وذلك علی أعتاب الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المشتركة الإيرانية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
تأريخ النشر: 03 December 2025

 أشار السفير الإيراني لدى موسكو في حسابه على منصة إكس، إلى انعقاد الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المشتركة بين إيران وروسيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكتب: "إن التعاون بين إيران وروسيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار اجتماعات مجموعة العمل المشتركة هو استجابة ضرورية وذكية للمتطلبات الأمنية والتكنولوجية لعالم اليوم، کما یعتبر منصة متينة في إطار تعزيز التعاون التكنولوجي الذي يهم كلا الطرفين، وتوسيع حضور الشركات الإيرانية في السوق الروسية لتوريد المعدات وتقديم الخدمات التقنية والهندسية، وتطوير التجارة الإلكترونية، ورقمنة البيئة الحضرية، وتطوير العلاقات في مجال الأمن السيبراني."

وأضاف "جلالي" : الیوم، يمكن لإيران وروسيا، إنشاء نظام مشترك (بيئة رقمية مشتركة) للمستقبل الرقمي للعالم بفضل قدراتهما العلمية الهائلة ومكانتهما العالية في الابتكار،وستستضيف موسكو الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المشتركة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر.

