صادرات إيران إلى العراق تحتل المرتبة الأولى بين 15 دولة مجاورة

صرّح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي انه وفقًا لسفير البلاد الاسبق في بغداد، فإن العراق يحتل المرتبة الأولى في الصادرات بين الدول الخمس عشرة المجاورة لإيران بمقدار 12 مليار دولار.
تأريخ النشر: 03 December 2025

صادرات إيران إلى العراق تحتل المرتبة الأولى بين 15 دولة مجاورة

قال إبراهيم رضائي في تصريح للصحفيين في معرض شرحه لاجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: "في الجزء الأول من هذا الاجتماع، قدّم حسن دانائي فر، السفير الاسبق لجمهورية إيران الإسلامية في العراق، تقريرًا عن آخر التطورات في العراق لأعضاء اللجنة، ووصف العلاقات بين البلدين بأنها جيدة".

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: بحسب دانائي فر، تبلغ صادرات جمهورية إيران الإسلامية إلى العراق 12 مليار دولار، ويحتل العراق المركز الأول في صادرات بلادنا من بين 15 دولة مجاورة.

وأشار إلى أنه في القسم الثاني من الاجتماع، وبحضور ممثلين عن مختلف الأجهزة، بما في ذلك حرس الحدود، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لحرس الثورة الإسلامية، وأجهزة أخرى، تمت مراجعة خطة حرس الحدود الشاملة والموافقة على اجزاء منها.

