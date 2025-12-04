النص الأصلي
بابا الفاتيكان يحث إدارة ترامب على عدم استخدام القوة العسكرية للإطاحة بمادورو

حثّ البابا لاوون الرابع عشر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدم محاولة الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالقوة العسكرية.
رمز الخبر: ۷۲۱۷۴
تأريخ النشر: 03 December 2025

 قال البابا إنّه من الأفضل السعي إلى الحوار أو فرض ضغوط اقتصادية على فنزويلا لتحقيق التغيير "إذا كان هذا ما يريدون فعله في الولايات المتحدة".

وأضاف في تصريحات أدلى بها خلال عودته من زيارة إلى تركيا ولبنان، وهي أول رحلة خارجية له منذ تولّيه البابوية، أنّ "الخيارات العسكرية ليست الحلّ".

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت الشهر الماضي أنّ واشنطن تدرس خيارات تشمل محاولة الإطاحة بمادورو، مع استعداد الجيش الأميركي لمرحلة جديدة من العمليات بعد حشد عسكري ضخم في منطقة البحر الكاريبي وتنفيذ ضربات على قوارب يشتبه بأنها لـ"تهريب المخدرات" قبالة سواحل فنزويلا.

ويذكر أنّ البابا لاوون الرابع عشر، المنحدر من شيكاغو، لديه خبرة واسعة بأميركا اللاتينية بعد أن أمضى سنوات طويلة في مناصب دينية في بيرو، مما يمنحه رؤية معمّقة للوضع في المنطقة.

