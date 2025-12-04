إيران والسودان تسعيان لتوسيع التعاون العلمي والاكاديمي بين البلدين

بحث رئيس منظمة شؤون الطلاب، في لقاء مع سفير جمهورية السودان، سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين.

ناقش سعيد حبيبا، نائب وزير العلوم ورئيس منظمة شؤون الطلاب، في لقاء مع عبد العزيز حسن طه، سفير جمهورية السودان، سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين.

في بداية اللقاء، رحب حبيبا بالسفير السوداني، وقال: "يسرنا استضافتكم، ونأمل أن يؤدي هذا اللقاء إلى فرص جديدة للتبادل العلمي والثقافي بين إيران والسودان، لأن الدول الإسلامية تتمتع بتشابهات ثقافية ودينية كبيرة، ويمكنها التغلب على التحديات من خلال التعاون".

كما أشار إلى المكانة المرموقة للجامعات الإيرانية عالميًا، وقال: تُعرف إيران عالميًا بعدد جامعاتها وجودتها العالية، وتحتل المرتبة بين 12 و17 في بعض المجالات في أنظمة التصنيف العالمية، مما ساهم في تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والإلكترونيات والتقنيات الحديثة.

وأضافت حبيبا: إن إيران مستعدة لتوسيع التبادل العلمي والأكاديمي وتوفير المنح الدراسية وفرص الدراسة للأساتذة وطلاب الدراسات العليا السودانيين. كما وفرنا منصة مناسبة لجذب الأكاديميين غير الحاصلين على منح دراسية والذين يعتزمون الدراسة في إيران على نفقتهم الخاصة.

وفي إشارة إلى وجود 23 طالبًا سودانيًا في 12 جامعة إيرانية، أشار إلى أن 22% من هؤلاء الطلاب من النساء، ونأمل أن يزداد عدد الطلاب السودانيين في إيران مع تطوير التعاون.