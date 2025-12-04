النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۰۶مشاهدات
‍ پ

إيران والسودان تسعيان لتوسيع التعاون العلمي والاكاديمي بين البلدين

بحث رئيس منظمة شؤون الطلاب، في لقاء مع سفير جمهورية السودان، سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين.
رمز الخبر: ۷۲۱۷۱
تأريخ النشر: 03 December 2025

إيران والسودان تسعيان لتوسيع التعاون العلمي والاكاديمي بين البلدين

 ناقش سعيد حبيبا، نائب وزير العلوم ورئيس منظمة شؤون الطلاب، في لقاء مع عبد العزيز حسن طه، سفير جمهورية السودان، سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين.

في بداية اللقاء، رحب حبيبا بالسفير السوداني، وقال: "يسرنا استضافتكم، ونأمل أن يؤدي هذا اللقاء إلى فرص جديدة للتبادل العلمي والثقافي بين إيران والسودان، لأن الدول الإسلامية تتمتع بتشابهات ثقافية ودينية كبيرة، ويمكنها التغلب على التحديات من خلال التعاون".

كما أشار إلى المكانة المرموقة للجامعات الإيرانية عالميًا، وقال: تُعرف إيران عالميًا بعدد جامعاتها وجودتها العالية، وتحتل المرتبة بين 12 و17 في بعض المجالات في أنظمة التصنيف العالمية، مما ساهم في تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والإلكترونيات والتقنيات الحديثة.

وأضافت حبيبا: إن إيران مستعدة لتوسيع التبادل العلمي والأكاديمي وتوفير المنح الدراسية وفرص الدراسة للأساتذة وطلاب الدراسات العليا السودانيين. كما وفرنا منصة مناسبة لجذب الأكاديميين غير الحاصلين على منح دراسية والذين يعتزمون الدراسة في إيران على نفقتهم الخاصة.

وفي إشارة إلى وجود 23 طالبًا سودانيًا في 12 جامعة إيرانية، أشار إلى أن 22% من هؤلاء الطلاب من النساء، ونأمل أن يزداد عدد الطلاب السودانيين في إيران مع تطوير التعاون.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
السفير جلالي: إيران وروسيا يمكنهما إنشاء نظام مشترك للمستقبل الرقمي للعالم
إيران تعلق على دور الولايات المتحدة في توسيع تهريب المخدرات
رئيس بلدية بات يام بالاراضي المحتلة: إيران وصلت إلى تل أبيب وهذا ليس مزحة
مناورات بحرية للحرس الثوري الاسلامي في الخليج الفارسي
النظرة الرأسمالية ترى المرأة كأداة مادية وأداة للمتعة/ للمرأة في الإسلام استقلالية وقدرة وهويّة وفرصة للتقدم
صادرات إيران إلى العراق تحتل المرتبة الأولى بين 15 دولة مجاورة
بابا الفاتيكان يحث إدارة ترامب على عدم استخدام القوة العسكرية للإطاحة بمادورو
"خلافة نسائية صغيرة" في مخيم الهول؛ هل يعود داعش؟
متحدثة الحکومة: تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون وفق قوانین مجلس الشورى الاسلامي
إيران والسودان تسعيان لتوسيع التعاون العلمي والاكاديمي بين البلدين
ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 70 ألفا و112
الوفاء للمقاومة في لبنان: لبنان لن يخضع للإملاءات الأميركية ولا لتهديدات العدو
مسؤول في منظمة شنغهاي للتعاون : إيران أثبتت جديّتها في محاربة الإرهاب
رسالة مشتركة من إيران وروسيا والصين بشأن القرار 2231 وانتهاء النظر في القضية الإيرانية في مجلس الأمن
قاليباف: العدو الصهيوني كان يستجدي وقف النار بعد ايام قليلة من عدوانه على ايران
"خلافة نسائية صغيرة" في مخيم الهول؛ هل يعود داعش؟
النظرة الرأسمالية ترى المرأة كأداة مادية وأداة للمتعة/ للمرأة في الإسلام استقلالية وقدرة وهويّة وفرصة للتقدم
قاليباف: العدو الصهيوني كان يستجدي وقف النار بعد ايام قليلة من عدوانه على ايران
منظمة شنغهاي: إيران تمتلك خبرات كلاسيكية واسعة في مكافحة الإرهاب
مسؤول في منظمة شنغهاي للتعاون : إيران أثبتت جديّتها في محاربة الإرهاب
رسالة مشتركة من إيران وروسيا والصين بشأن القرار 2231 وانتهاء النظر في القضية الإيرانية في مجلس الأمن
إيران والسودان تسعيان لتوسيع التعاون العلمي والاكاديمي بين البلدين
مندوب إيران في اجتماع لاهاي: العقوبات الأحادية جريمة ضد الإنسانية
مناورات بحرية للحرس الثوري الاسلامي في الخليج الفارسي
ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 70 ألفا و112
ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة الى 257
بزشكيان: على العدو ان يعلم انه لا يستطيع فرض الخضوع لمطالبه على أمة صامدة
صادرات إيران إلى العراق تحتل المرتبة الأولى بين 15 دولة مجاورة
متحدثة الحکومة: تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون وفق قوانین مجلس الشورى الاسلامي
الوفاء للمقاومة في لبنان: لبنان لن يخضع للإملاءات الأميركية ولا لتهديدات العدو