ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 70 ألفا و112

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عبر تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 9 شهداء جميعهم تم انتشالهم، بالإضافة إلى مصاب واحد.



ولفتت الوزارة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 356، وإجمالي الإصابات 909، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 616.



كما اشارت الى أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.