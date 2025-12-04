النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۰۵مشاهدات
‍ پ

ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 70 ألفا و112

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 70,112 شهداء و170,986 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
رمز الخبر: ۷۲۱۷۰
تأريخ النشر: 03 December 2025

ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 70 ألفا و112

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عبر تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 9 شهداء جميعهم تم انتشالهم، بالإضافة إلى مصاب واحد.

ولفتت الوزارة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 356، وإجمالي الإصابات 909، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 616.

كما اشارت الى أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
السفير جلالي: إيران وروسيا يمكنهما إنشاء نظام مشترك للمستقبل الرقمي للعالم
إيران تعلق على دور الولايات المتحدة في توسيع تهريب المخدرات
رئيس بلدية بات يام بالاراضي المحتلة: إيران وصلت إلى تل أبيب وهذا ليس مزحة
مناورات بحرية للحرس الثوري الاسلامي في الخليج الفارسي
النظرة الرأسمالية ترى المرأة كأداة مادية وأداة للمتعة/ للمرأة في الإسلام استقلالية وقدرة وهويّة وفرصة للتقدم
صادرات إيران إلى العراق تحتل المرتبة الأولى بين 15 دولة مجاورة
بابا الفاتيكان يحث إدارة ترامب على عدم استخدام القوة العسكرية للإطاحة بمادورو
"خلافة نسائية صغيرة" في مخيم الهول؛ هل يعود داعش؟
متحدثة الحکومة: تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون وفق قوانین مجلس الشورى الاسلامي
إيران والسودان تسعيان لتوسيع التعاون العلمي والاكاديمي بين البلدين
ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 70 ألفا و112
الوفاء للمقاومة في لبنان: لبنان لن يخضع للإملاءات الأميركية ولا لتهديدات العدو
مسؤول في منظمة شنغهاي للتعاون : إيران أثبتت جديّتها في محاربة الإرهاب
رسالة مشتركة من إيران وروسيا والصين بشأن القرار 2231 وانتهاء النظر في القضية الإيرانية في مجلس الأمن
قاليباف: العدو الصهيوني كان يستجدي وقف النار بعد ايام قليلة من عدوانه على ايران
"خلافة نسائية صغيرة" في مخيم الهول؛ هل يعود داعش؟
النظرة الرأسمالية ترى المرأة كأداة مادية وأداة للمتعة/ للمرأة في الإسلام استقلالية وقدرة وهويّة وفرصة للتقدم
قاليباف: العدو الصهيوني كان يستجدي وقف النار بعد ايام قليلة من عدوانه على ايران
منظمة شنغهاي: إيران تمتلك خبرات كلاسيكية واسعة في مكافحة الإرهاب
مسؤول في منظمة شنغهاي للتعاون : إيران أثبتت جديّتها في محاربة الإرهاب
رسالة مشتركة من إيران وروسيا والصين بشأن القرار 2231 وانتهاء النظر في القضية الإيرانية في مجلس الأمن
إيران والسودان تسعيان لتوسيع التعاون العلمي والاكاديمي بين البلدين
مندوب إيران في اجتماع لاهاي: العقوبات الأحادية جريمة ضد الإنسانية
مناورات بحرية للحرس الثوري الاسلامي في الخليج الفارسي
ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 70 ألفا و112
ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة الى 257
بزشكيان: على العدو ان يعلم انه لا يستطيع فرض الخضوع لمطالبه على أمة صامدة
صادرات إيران إلى العراق تحتل المرتبة الأولى بين 15 دولة مجاورة
متحدثة الحکومة: تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون وفق قوانین مجلس الشورى الاسلامي
الوفاء للمقاومة في لبنان: لبنان لن يخضع للإملاءات الأميركية ولا لتهديدات العدو