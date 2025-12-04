الوفاء للمقاومة في لبنان: لبنان لن يخضع للإملاءات الأميركية ولا لتهديدات العدو

شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني "حسين جشي" على أن "الحرب التي شنّها العدو الإسرائيلي طوال ستةٍ وستين يومًا، ورغم حجم الدمار والخسائر والاستهداف الذي طال القادة والشخصيات وعلى رأسهم الأمين العام الشهيد الأسمى والصفي الهاشمي، لم تُفلح في تحقيق أهدافها الأساسية، وفي مقدّمها كسر إرادة الناس أو النيل من ثباتهم وصمودهم".

وأوضح "جشي" في تصريح له اليوم، أن "وجود اللبنانيين اليوم على أرضهم، متمسّكين بقيمهم وكرامتهم، هو بحدّ ذاته دليل على فشل المشروع الإسرائيلي"؛ مشيرًا إلى أنّ "العدو الذي كان ينتظر الحسم خلال أيام، عجز عن تحقيق أي إنجاز، تمامًا كما عجز سابقًا عن التقدّم إلى بيروت رغم كل محاولاته".

وانتقد النائب اللبناني، التدخلات الأميركية المتزايدة في شؤون بلاده؛ مؤكدا بان "واشنطن تتعامل مع لبنان وكأنه جزء من دائرة نفوذها، تملي على مؤسساته ما يجب فعله وما يجب الامتناع عنه واستشهد بما نُقل عن مسؤولين أميركيين، من بينهم غراهام وباراك، من تصريحات تظهر بوضوح رغبة الولايات المتحدة بفرض إملاءاتها السياسية والضغط على المؤسسات اللبنانية".

وأشار إلى، أنّ "لبنان التزم كامل موجباته تجاه القرارات الدولية، في وقت تتوالى اعتداءات العدو وخرقاته اليومية للسيادة"؛ ورأى أنّ "صمت المجتمع الدولي أمام هذه الانتهاكات يشجّع العدوان المفتوح على لبنان وشعبه".

كما ردّ "جشي" على المواقف الأخيرة للسفير الأميركي في لبنان وللموفدة أورتاغوس، معتبرًا أنّ "من حقّ لبنان، كدولة حرّة مستقلة وعضو مؤسِّس في الأمم المتحدة، أن يدافع عن نفسه ويحمي شعبه من أي اعتداء، وأن هذا الحق لا يحتاج إلى إذن من أحد".

وشدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني، على ان "اللبنانيين الذين انتزعوا استقلالهم قبل عقود، لن يقبلوا بأي وصاية جديدة، لا مباشرة ولا مقنّعة"؛ مؤكدًا بأنّ "محاولات الضغط والتهديد لن تُجدي نفعًا، وأن شعب لبنان واعٍ لمخاطر المشاريع المفروضة عليه".

وختم "جشي" تصريحاته بالتأكيد على أنّ "اللبنانيين، رغم كل الألم والتضحيات، سيبقون متمسّكين بحقهم في العيش الكريم على أرضهم، وسيواصلون صمودهم في وجه كل أشكال التغوّل الأميركي والإجرام الإسرائيلي، حفاظًا على كرامتهم ومستقبل بلدهم".