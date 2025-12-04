النص الأصلي
مسؤول في منظمة شنغهاي للتعاون : إيران أثبتت جديّتها في محاربة الإرهاب

قال أمين اللجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب في منظمة شنغهاي للتعاون "الجنرال سيرغي كيساني" : إنّ الجهد والجديّة اللذين أظهرتهما الجمهورية الإسلامية الايرانية منذ الأيام الأولى لعضويتها في المنظمة برهنا على مدى عزيمتها الكثيرة لمكافحة الأنشطة الإرهابية.
تأريخ النشر: 03 December 2025

مسؤول في منظمة شنغهاي للتعاون : إيران أثبتت جديّتها في محاربة الإرهاب

وأوضح كيساني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في طهران حول "مناورات شنغهاي المشتركة لمكافحة الارهاب" والتي اطلق عليها عنوان "سهند 2025"، اوضح بأنّ "المرحلة الأولى من المناورات جرت في الأول من تموز/يوليو حتى الأول من آب/أغسطس داخل أراضي الدول الأعضاء بشكل فردي، حيث تم خلالها استعراض القضايا المتعلقة بمكافحة الجماعات الإرهابية الدولية".

وأضاف، أنّ "هذه المرحلة تضمنت أيضاً تقييم حماية المنشآت الحيوية والبنى التحتية لكل دولة من اعضاء المنظمة، في مواجهة التهديدات الإرهابية".

وأشار هذا المسؤول في منظمة شنغهاي إلى، أنّ "الثغرات جرى تحديدها ومعالجتها في هذه المرحلة"؛ منوها بأنّ "الدول الأعضاء، بعد انتهاء المرحلة الأولى، ركزت على التنسيق اللازم فيما بينها لإيفاد الفرق القيادية والعملياتية إلى المرحلة الختامية للمناورات في إيران".

وتابع الجنرال كيساني قائلا : إنّ مسؤولي المناورات بذلوا خلال الأشهر الماضية جهوداً نشطة في سياق إنشاء البنى التحتية وتجهيز موقع المرحلة النهائية؛ مضيفاً أنّ "التغييرات الضرورية نُفّذت في المعسكر المخصّص بالتدريب، وأنّ أعمال البناء والتطوير فيه شهدت تحسّناً كبيراً، سواء على صعيد المرافق أو في مجال هندسة المنشآت".

مسؤول في منظمة شنغهاي للتعاون : إيران أثبتت جديّتها في محاربة الإرهاب
