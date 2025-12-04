رسالة مشتركة من إيران وروسيا والصين بشأن القرار 2231 وانتهاء النظر في القضية الإيرانية في مجلس الأمن

أكد سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة في رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أنه وفقًا للفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 2231، فإن جميع أحكام هذا القرار قد انتهت بعد 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ووجه الرسالة المشتركة، أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، وفاسيلي نيبينزيا، السفير والممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، وفو كونغ، السفير والممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة.

وجاء في الرسالة: ردًّا على الرسالة المشتركة المؤرخة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الصادرة عن الممثلين الدائمين لفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، "الترويكا" [لدى الأمم المتحدة]، نود أن نذكّر بالمراسلات المشتركة لوزراء خارجية جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، المنشورة في 2 سبتمبر/أيلول 2025؛ رسالة تشرح بوضوح مواقفنا مما يُسمى آلية الزناد "العودة السريعة" على النحو التالي:

في بداية خطة العمل الشاملة المشتركة، عندما كانت آلية الزناد "العودة السريعة" قيد الإنشاء، كان من الصعب تصور أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية أول طرف ينتهك التزاماتها. وقد أثّر قرار الولايات المتحدة بالانسحاب أحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو 2018 وإضعاف القرار بشكل جذري على آليات تفعيل آلية "العودة السريعة"، بحيث لم يعد من الممكن تطبيقها على إيران دون حل مناسب ومسبق لفشل الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

لم تكتفِ ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بمؤازرة العقوبات الأمريكية غير القانونية والتمييزية ضد إيران، بل فرضت أيضًا تدابير تقييدية منفصلة، ​​على الرغم من التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231، بما في ذلك عشية "يوم الانتقال" في 18 أكتوبر 2023. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن أحد المبادئ الرئيسية تنص قاعدة القانون الدولي، التي أكدتها محكمة العدل الدولية، على أنه "لا يمكن لأي طرف ينكر التزاماته أو يتخلف عن الوفاء بها أن يعتمد على الحقوق التي يدّعي أنها مستمدة من تلك العلاقة.

في المقابل، اتُخذت الإجراءات المضادة الإيرانية، بما في ذلك تعليق التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ردًا على انسحاب الولايات المتحدة وانتهاكها جميع التزاماتها، وبعد فترة طويلة من الالتزام الإيراني المستمر وتقاعس الترويكا والاتحاد الأوروبي عن تصحيح الوضع. لا يمكن أن تُشكل الإجراءات المضادة الإيرانية أساسًا لتفعيل آلية "العودة السريعة". من غير المقبول إساءة استخدام هذه الآلية بطريقة لا تُعتبر انسحاب الولايات المتحدة وما تلاه من فشل الترويكا والاتحاد الأوروبي في الوفاء بالتزاماتهما، بما في ذلك تلك المحددة في البيان الصادر عقب اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة في 25 مايو/أيار 2018، أمرًا مسلمًا به".

قرار مجلس الأمن رقم 2231 [النص] جزء لا يتجزأ منه، وخطة العمل الشاملة المشتركة جزء لا يتجزأ منه. لذلك، لا يمكن تفسير الفقرة 11 من القرار بمعزل عن الفقرتين 36 و37 من خطة العمل الشاملة المشتركة. في الواقع، لا يحق للترويكا اللجوء إلى الفقرة التنفيذية 11 وإخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ببدء عملية آلية الزناد بشأن ما تعتبره "عدم الوفاء بالالتزامات الأساسية" بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة قبل استيفاء متطلبات المادة 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة.

إن ادعاءات الترويكا بأنها اتبعت العملية المنصوص عليها في المادة 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة غير صحيحة. في الواقع، لم تُعقد اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة لمراجعة مراسلات ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة المؤرخة في 14 يناير/كانون الثاني 2020.

لم تُفعّل آلية حل النزاعات بسبب بعض الثغرات الرسمية؛ وهي ثغرات جعلت بدورها من المستحيل مراجعة المسألة على المستوى الوزاري. أو في المجلس الاستشاري. ونظرًا لعدم استيفاء متطلبات المادتين 36 و37، لا يمكن اعتبار مراسلات وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بمثابة إخطار ببدء عملية آلية "سناب باك" المقدمة من دولة مشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة بموجب المادة 11 من قرار مجلس الأمن رقم 2231.

وبناءً على ذلك، يُعاد التأكيد على أن محاولة الترويكا لتفعيل ما يُسمى "سناب باك" معيبة بطبيعتها من الناحيتين القانونية والرسمية، وأن الادعاءات التي قدمتها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في الرسالة المشار اليها غير ذات صلة ولا أساس لها من الصحة.

وفي ضوء ما سبق، يُعاد التأكيد على أنه، وفقًا للفقرة 8 من قرار مجلس الأمن رقم 2231، فإن جميع أحكامه قد انتهت بعد 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. كما يُعاد التأكيد على أن الإنهاء الكامل وفي الوقت المناسب للقرار رقم 2231 سيُمثل نهاية النظر في القضية النووية الإيرانية في مجلس الأمن وسيُسهم لتعزيز سلطة المجلس ومصداقية الدبلوماسية متعددة الأطراف.

لا تزال جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي ملتزمة التزامًا تامًا بالتواصل الدبلوماسي البنّاء مع جميع أعضاء المجلس. وتعلن بموجب هذا استعدادها لدعم الجهود الجماعية الرامية إلى الحفاظ على الطابع السلمي الخالص للبرنامج النووي الإيراني. كما تؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بإيجاد حل سياسي يُعالج شواغل جميع الأطراف من خلال التواصل الدبلوماسي والحوار القائم على مبادئ الاحترام المتبادل، والامتناع عن فرض عقوبات أحادية الجانب أو التهديد باستخدام القوة أو أي إجراء آخر قد يُفاقم الوضع، وعلى ضرورة مساهمة جميع الدول في تهيئة مناخ مواتٍ وتهيئة الظروف اللازمة للجهود الدبلوماسية.

ودعا مندوبو الدول الثلاث الى تسجيل هذه المراسلات وتعميمها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.