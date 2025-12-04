ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة الى 257

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين في القطاع إلى 257 صحفياً، وذلك عقب استشهاد الصحفي محمود وادي.

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان صحفي، أن حصيلة الشهداء من الأسرة الصحفية تواصل الارتفاع منذ بدء الحرب على قطاع غزة، مؤكداً أن استهداف الصحفيين يتم بشكل ممنهج.

وجاء في البيان أن المكتب الإعلامي الحكومي يدين بأشد العبارات ”عمليات القتل والاغتيال المتعمد” التي تطال الصحفيين الفلسطينيين، داعياً الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وجميع المؤسسات الإعلامية حول العالم إلى اتخاذ موقف واضح يدين هذه الانتهاكات.

كما حمّل الاحتلالَ، إلى جانب الإدارة الأمريكية والدول الداعمة للعملية العسكرية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن “الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين”.