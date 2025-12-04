منظمة شنغهاي: إيران تمتلك خبرات كلاسيكية واسعة في مكافحة الإرهاب

قال أمين اللجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب في منظمة شنغهاي للتعاون "الجنرال سيرغي كيساني" : إن إيران تحظي بخبرات كلاسيكية واسعة في مجال مكافحة الإرهاب، وإن المنظمة ترحب وتدعم طلب هذا البلد في نقل تجاربه إلى سائر الأعضاء.

أوضح "الجنرال كيساني" في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بطهران حول "مناورات شنغهاي المشتركة لمكافحة الارهاب" والتي اطلق عليها عنوان "سهند 2025"، أوضح بأن "هذه المنظمة تأسست بهدف تنفيذ رد جماعي على الإرهاب، وقد أطلق عليها اسم "الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون".

واضاف : إن المقر المركزي والقيادة الرئيسة لهذا الهيكل يقع في مدينة طشقند بأوزبكستان؛ مشيرا إلى أن ممثلي الدول العشر الأعضاء، ولا سيما ممثلي الوحدات والأجهزة المختصة، يشاركون فيه بفاعلية.

وأضاف هذا المسؤول بمنظمة شنغهاي للتعاون، أنه "في بداية تأسيس هذا الهيكل تم توقيع عدد من المذكرات والاتفاقيات بشأن آليات التعاون والدعم المتبادل بين الدول الأعضاء في حال تعرض أي منها لتهديد إرهابي، كما تم الاتفاق على تنفيذ تدريبات ومناورات مشتركة".

وأردف الجنرال "كيساني" : بموجب الاتفاقية الخاصة لمنظمة شنغهاي للتعاون، إذا واجهت أي دولة من اعضاء المنظمة تهديدات إرهابية، يمكنها ان تتقدم عبر اللجنة التنفيذية أو من خلال المراسلة مباشرة مع سائر الدول الأعضاء، بطلب إرسال قوات خاصة للمساعدة في مواجهة هذا التهديد.

كما تطرق إلى مناورات "سهند 2025" المشتركة لمكافحة الإرهاب المقامة في منطقة "شبستر" بمحافظة أذربايجان الشرقية (شمال غرب البلاد)؛ مبينا أن هذه المناورات المشتركة تشكل تدريبا عمليا للتعامل مع الظروف والأزمات المحتملة التي قد تواجهها أي دولة".

وأكد أمين اللجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب في منظمة شنغهاي للتعاون، بأن المناورة الرئيسية ستنفذ ميدانيا في 4 كانون الأول /ديسمبر الحالي حيث ستتضمن استعراض تكتيكات وسيناريوهات متعددة بهدف تحقيق جاهزية كاملة لمواجهة أي تهديد محتمل.

وأضاف، أن المناورة تصمم عبر المحاكاة والنمذجة التي يعدها مركز القيادة العملياتي المشترك، ثم تعرض على الوحدات الميدانية لتنفيذ المهام المطلوبة، وفي ختامها تجمع الخبرات الناتجة عن هذه المناورات وتدوّن وتنشر خلال اجتماعات المنظمة.