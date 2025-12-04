النص الأصلي
بزشكيان: على العدو ان يعلم انه لا يستطيع فرض الخضوع لمطالبه على أمة صامدة

أكد الرئيس الايراني،مسعود بزشكيان، أن على العدو ان يعلم أنه بالمعدات والطائرات لا يمكنه إخضاع أمة عازمة وصامدة ويفرض مطالبه عليها.
03 December 2025

في تصريح له، خلال مراسم إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، اشار الرئيس بزشكيان الى، أنه "خلال الحرب الثمانية أعوام (الحرب الإيرانية - العراقية المفروضة/1980-1988) وقف العالم بأسره خلف النظام البعثي المجرم آملا في إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، غير أن دعم الشعب للنظام وللثورة حال دون تحقيق تلك النوايا الخبيثة".

وأضاف رئيس الجمهورية، أن "الكيان الصهيوني وأمريكا هاجما البلاد خلال حرب الاثني عشر يوما الاخيرة بذات المزاعم الواهية، معتقدين أنه سيكون بوسعهم في غضون بضعة أيام من القصف، ان يدفعوا الشعب إلى الشوارع للاحتجاج ضد نظام الجمهورية الإسلامية، إلا أن هذا الشعب الابي وقف مرة أخرى إلى جانب وطنه ونظامه، وأفشل تلك المؤامرات.

بزشكيان شدد على، أن الحكومة تلزم على نفسها ان تقف إلى جانب الشعب، وتتظافر الجهود المشتركة لمعالجة المشاكل وتعزيز كرامة البلاد واستقلالها؛ قائلا : إن من يتصور إمكانية حل الأزمات من دون التمتع بهذه القاعدة الشعبية وحضور المواطنين ومشاركتهم، فهو واهم جدا؛ حيث انه بالاعتماد على الشعب، من مختلف فئاته ولغاته وقومياته، سوف لن يبقى أي مأزق عصيا على الحل.

وتابع الرئيس الايراني قائلا : ان الحكومة الرابعة عشرة، وبمساندة الشعب، تعمل على معالجة المشاكل، ولا سيما اختلالات التوازن؛ مبينا أن التنمية غير المتوازنة خلّفت أزمات عديدة للبلاد، والحكومة تبذل اليوم جهودها لحل هذه المعضلة عبر المشاركة الشعبية؛ مؤكدا بأن "الحكومة وحدها غير قادرة على اجتياز هذه التحديات، وانما حضور الشعب ومشاركته يتيحان فرص التغلب على أي مشكلة".

